'Напиться, упасть или в драку влезть'. Актриса Леся Самаева рассказала о поведении российских актеров на съемках в Украине

Популярная украинская актриса Леся Самаева в свое время, как большинство ее коллег, снималась на украинских киноплощадках с российскими актерами. В интервью OBOZ.UA она рассказала, как кардинально актеры из страны-агрессора отличаются от наших артистов.

Леся Самаева говорит, что "украинцы – это энергия жизни, а россияне живут энергией смерти". Поэтому, по ее словам, актеры из соседнего государства, когда приезжали к нам, "должны были подстраиваться под среду, которая им чужда". Однако все равно мчались в Киев с радостью, потому что здесь "всегда денежку заплатят, звездами сделают".

Леся Самаева говорит, что условия, в которых работали актеры двух стран, кардинально отличались. Так как продюсеры картин считали, что присутствие россиян придаст кинопродуктам большего веса, на съемках гастарбайтерам из РФ всячески демонстрировали внимание: "Мы где-то ютились, все в одной комнатушке, а у них условия были совсем другие".

Однако, как утверждает актриса, возмущало ее даже не это: "Где-то недавно прочла выражение (не вспомню сейчас, кто автор), мол, мало того, что россияне сейчас пытаются отнять у нас нынешнюю жизнь, они стремятся уничтожить будущее. А я бы еще добавила: и отнять прошлое. Я не смогу никогда поделиться воспоминанием о той или иной работе, потому что мне противно, когда вспоминаю, что рядом работали российские актеры. Когда слышу этот язык, вижу лица, которые сейчас кричат по телевизору, что "украинцы – нацики".

"Мне неприятно смотреть даже советские фильмы, на которых выросла, потому что вокруг вижу пропаганду. Все, что связано с русской культурой и языком, сейчас неприемлемо. Правильно говорят, что любой российский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос. И как будто и Путина ненавидит, и против войны, но украинец должен быть "младшим братом". Они заражены бациллой имперскости, и это неизлечимо", – добавляет артистка.

Леся Самаева считает, что российские актеры, как и все россияне, живут в прошлом: "Знаете, как говорится, украинцы – это энергия жизни, а россияне живут энергией смерти. Потому что мы о том, чтобы все цвело, развивалось, творилось. А они... ну вспомните только ту "великую" русскую литературу. Все описывается с позиции увядания и бесконечной рефлексии на тему увядания. Энергия смерти, энергия разложения. Уйти, где-то погибнуть – это нормально. Напиться так, чтобы не понимать, что делаешь, где-то упасть, голову разбить, в какую-нибудь глупую драку влезть. Это совершенно другой менталитет, понимаете?"

"И я считаю, что мы очень сильно их разбавляли многие годы, – продолжает Самаева. – Обратила внимание на такую особенность: приезжавшие сюда российские актеры были совсем иными, чем когда впоследствии снимались в Москве. Какими-то более воспитанными. Случайно встречала какие-то их московские роли на YouTube – культ алкоголизма и вечно с матом. Сюда они мчались с радостью: всегда денежку заплатят, звездами сделают. А чего нет? Но внутри, думаю, всех нас презирали, потому что должны были подстраиваться под среду, которая им чужда".

Полное интервью с актрисой на OBOZ.UA читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!