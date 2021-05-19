Жеребьевка определила, когда выступит Украина на гранд-финале Евровидения 2021
Группа Go_A, которая представляет Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2021, выступит во второй части конкурса. Финал состоится 22 мая.
Занявшие десятое место в списке финалистов музыканты показали в Instagram, как определяли порядок выступлений в финале посредством жеребьевки. "Мы будем во второй половине финала Евровидения 2021", – говорится в посте.
Cолистка Go-A Екатерина Павленко поблагодарила ведущего, послала воздушный поцелуй и сказала "Спасибо!"
Представители Украины выступят вместе с Азербайджаном, Литвой, Норвегией, Швецией, Германией, Италией, Францией и Нидерландами.
Отметим, группа Go_A с песней SHUM поразили всех своим исполнением и ярким шоу – зал аплодировал стоя.
Все подробности первого полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, видеоролик украинской группы Go_A на сцене Евровидения 2021 ворвался в тренды YouTube и занимает лидирующие позиции.