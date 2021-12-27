Жерару Депардье – 73! Как бывший вор и самый плодотворный актер продался Путину. Фото

Актер французского происхождения с российским гражданством Жерар Депардье 27 декабря отмечает день рождения. Ему исполнилось 73 года.

Депардье считают одним из самых "плодотворных" артистов в кинематографе, поскольку тот снялся в 174 кинолентах. На пике своей популярности он начал поддерживать президента РФ Владимира Путина, а затем открылись темные страницы его биографии. OBOZREVATEL рассказывает о карьерном пути Жерара, который сначала был вором, а потом стал легендой кино и продался России.

Должен был оказаться в тюрьме, но стал актером

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В юности будущий актер совершил много преступлений: воровал бензин, автомобили и деньги. За это всего три недели просидел в тюрьме. Также Жерар всегда выступал против властей Франции и участвовал в акциях протеста. В подростковом возрасте на секции бокса Депардье сломали нос, позже это стало его визиткой в кино для роли брутальных героев. Он был бедняком, но его талант заметили режиссеры и пригласили учиться в актерскую студию бесплатно.

Рекордное количество съемок

Молодой актер стал знаменитым в 26 лет после секс-комедии Бертрана Блие "Вальсирующие", где у него были гомосексуальные связи и групповой секс. Лентой восхищались зрители и критики, потому что там впервые появляются постельные и жестокие сцены. Тогда карьера Жерара пошла в гору.

С тех пор он успел сняться в 174 фильмах, среди которых около ста главных ролей. Сам Депардье признался, что у него нет определенного актерского стиля. Он снимается во всем, что ему нравится, при этом безразлично качество съемки и жанр. Жерар получил премию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в киноленте "Вид на жительство".

20 детей от разных женщин

У Депардье было огромное количество романтических отношений. Жерар был женат только раз. Его женой была Элизабет Гиньо, которая подарила ему сына Гийома и дочь Жюли. Этот брак распался в 1996 году из-за измены со стороны Жерара. По словам актера, у него есть 20 детей от 10 женщин, которых официально он не признает. Артист просто от них откупился.

Российское гражданство и православие

В 2013 году Депардье покинул Францию в знак протеста против высоких налогов для богатых и принял российское гражданство. Однако даже после отмены платы за роскошь он не вернулся во Францию.

В феврале Жерар получил от главы Чечни Рамзана Кадырова звание почетного гражданина республики и в подарок пятикомнатную квартиру в городе Грозный. Актер заявлял, что очень любит Россию и чувствует себя россиянином. С этого времени его считают персоной нон грата в Украине. В сентябре 2020 года российские СМИ сообщали, что Депардье принял православие.

Скандал с изнасилованием

Актриса Шарлотта Арнольд на своей странице в Twitter заявила, что в 2018 году ее дважды изнасиловал Жерар Депардье. Актриса отметила, что скрывала это, однако "молчание погребало ее заживо". Прокуратура Франции предъявила знаменитости обвинение, но он продолжает жить без наказания, когда сама девушка пытается выжить. Сам Депардье считает все обвинения клеветой.

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