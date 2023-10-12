Женя Галич отменил тур в США из-за 'напряженной ситуации в Украине' и возвращается на фронт

Фронтмен известной украинской рок-группы O.Torvald Женя Галич, который после 24 февраля пополнил ряды ВСУ, должен был отправиться 12 октября в тур по Северной Америке вместе с коллегами из группы "Друга ріка". Впрочем, к публике выйдет только второй коллектив. Музыкант сообщил, что ему пришлось отменить свои выступления и вернуться на фронт из-за "напряженной ситуации в Украине" по приказу военного руководства.

Галич подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны он в первую очередь является военным, а уже потом музыкантом и артистом. Известием о возвращении в зону боевых действий с оружием в руках певец поделился на личной странице в Instagram.

В описании под видеообращением звезды по этому поводу отмечается: "Женя Галич является военнослужащим Вооруженных Сил Украины. Ситуация в стране очень напряженная и по приказу военного руководства он должен вернуться в Украину. Женя неоднократно повторял, что пока в стране действует военное положение, в первую очередь он военный, а уже после – артист и музыкант".

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В описании вспомнили похожую ситуацию с группой O.Torvald после выхода их нового трека "Дихай". Команда коллектива имела множество запланированных промо мероприятий, однако все пришлось отменить, ведь фронтмен с подразделением должен был выезжать в Бахмут, где шли ожесточенные бои.

"Все концерты в рамках тура состоятся, но только с участием группы "Друга Ріка". Спасибо всем, кто ждал встречи, но пока должно быть так. Отныне все билеты – fully refundable. Вы сможете вернуть их через сайт билетного оператора, однако же посетив концерты, вы внесете немалый вклад в наш сбор, направленный на покупку 100 FPV-дронов для наших военных", – уточняется в описании.

Напомним, ранее Женя Галич едва не погиб на передовой во время аварии. Артист ехал с собратьями на боевом авто, прежде чем что-нибудь случилось. Подробнее – в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, гитарист группы O.Torvald Денис Мизюк получил серьезное ранение на фронте. Сейчас музыкант находится в критическом состоянии. На недавнем концерте коллектива провели аукцион, где продали гитару Дениса, а вырученные средства обещали направить на лечение коллеги и друга. На аукционе произошел очень трогательный момент, который растрогал присутствующих в зале до слез. Все подробности – по ссылке.

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