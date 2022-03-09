Женщины — живой щит для Путина. Забужко выступила в Европарламенте с мощной речью: зал аплодировал стоя

8 марта впервые в истории перед Европарламентом выступил человек, который не является гражданином ЕС или должностным лицом, – известная украинская писательница и поэтесса Оксана Забужко. Литератор рассказала, что приходится переживать народу Украины из-за жестокой политики Кремля, а особенно женщинам. По мнению культурной деятельницы, президент-диктатор Путин использует украинок в качестве живого щита.

Забужко обратилась к мировым лидерам с просьбой закрыть небо над Украиной, поскольку это единственный шанс спасти детские жизни от вражеских ракет. Этим она поделилась с поклонниками на личной странице в Facebook. Мощной речи писательницы аплодировал стоя весь зал.

Оксана Стефановна неоднократно в своих произведениях освещала проблематику прав женщин, а в период войны России против Украины эта тема приобрела новый смысл. Писательница выразила свое восхищение украинкам, которые на уровне с мужчинами защищают родину на передовой, которые рожают в бомбоубежищах детей, занимаются волонтерством, помогают старикам и продолжают оставаться сильными.

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"Украинцы – сильная нация. Это на Западе многих удивило. Как бы там ни было, мы выжили сталинский геноцид и голодомор. Я со слезами на глазах выражаю восхищение моими землячками, которые вместе с мужчинами дерутся. Они вступили в армию, смогли управлять снабжением необходимыми вещами, они рожают детей в подвалах под наблюдением врачей", – сообщила Забужко.

Она напомнила членам Европарламента, что Путин объявил войну не только Украине, но и всему миру, а сейчас нагло прячется за хрупкими женскими спинами, угрожая ядерным оружием. Автор книг "Сказка о калиновой свирели", "Сестра, сестра", "Notre Dame d'Ukraine" призвала своих слушателей закрыть небо над Украиной, чтобы президент РФ прекратил убивать руками российских оккупантов мирное население.

"Проблема в том, что бомбы Путина нельзя остановить силой духа. Дети, рожденные в убежищах, умирают от сепсиса. Когда Россия начала свое вторжение, она считала, что будет блицкриг. Мы подтвердили, что в любых войнах женщины – самая уязвимая цель. Ибо женщины должны заниматься теми, кто нуждается в помощи – дети и старики. И это именно тот живой щит, который использует Владимир Путин для того, чтобы сломать украинское героическое противостояние", – продолжила спикер.

Писательница уверена, что победить гитлеровскую риторику и фашистские приемы агрессора получится только в том случае, если против него объединится вся Европа. Она отметила, что каждая минута колебаний касательно закрытия неба стоит жизни мирным гражданам Украины.

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