Женщины в тени. Какие они – няни принцев Чарльза, Гарри, Уильяма и других королевских наследников

Няни, работающие в королевских семьях – очень разные. Это могут быть заботливые "вторые мамы" и требовательные мучительницы, верные своим обязанностям и кокетливые дамы. Вот почему родителям так сложно решиться на то, чтобы доверить воспитание своего чада другому человеку.

Несмотря на стереотипы, якобы няня обязательно должна быть у королевских наследников, это не так. На самом деле, выбор остается за мамой и папой малыша: нанимать или нет. Читайте в материале OBOZREVATEL о положительном влиянии воспитателей на принцев и принцесс.

Шарлотта "Лала" Билл

Шарлотта была няней с первых лет будущих королей Великобритании – Георга VI и Эдуарда VIII. Малыши к ней быстро привыкли. По словам Денниса Фридмана, психолога и эксперта по истории семьи монархов, Билл была доброжелательной, спокойной и любящей. Он добавил, что Билл смогла компенсировать малышам любовь родителей, которой им так не хватало. Она так много времени уделяла воспитанию Эдуарда, что у него появился в речи акцент кокни (диалект низших слоев населения Лондона).

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Мейбл Андерсон и Хелен Лайтбоди

Эти две няни воспитывали ребенка королевы Великобритании и королевств Содружества Елизаветы II – Чарльза, принца Уэльского. Они сидели с малышом практические целые сутки 6 дней в неделю. По мнению Денниса Фридмана, именно няни оказали влияние на подсознание малыша: то есть на его видение, какой должна быть будущая жена. Став взрослым, он не чувствовал себя комфортно рядом с первой женой – принцессой Дианой: его избранница была хоть и элегантной, но капризной и иногда бунтаркой. А вот Камилла, герцогиня Корнуолльская, вторая жена Чарльза, по мнению Фридмана, "спокойная, нежная и аристократична", как няни Мейбл и Хелен.

Барбара Барнс и Джесси Уэбб

Биограф семьи монархов Ингрид Сьюард писал в своей исследовательской работе "Королева и Ди: нерассказанная история", что между принцем Чарльзом и его женой принцессой Дианой часто возникали споры по поводу того, кто должен воспитывать их детей. Отец Гарри и Уильяма уверял жену в том, что нужно нанять его бывшую няню Мейбл Андерсон. Ведь она стала для него "второй мамой". Леди Ди считала, что эта женщина "слишком старая и правильная".

Супруги решили выбрать Барбару Барнс. Она была наставницей детей в течение 5 лет. Дальше Диана решила уволить ее. Причиной стали не претензии по поводу выполнения няней своих обязанностей, а то, что она "слишком сблизилась с детьми", поэтому мама малышей начала ревновать. Со временем воспитанием мальчиков занялась Рут Уоллес. Но недолго. Она уволилась, поскольку не любила быть в центре внимания.

Следующей няней для мальчиков стала Джесси Уэбб. И хотя она получила образование в сфере дизайна интерьеров, быстро смогла поладить со своими воспитанниками. Эта женщина была веселой и искренней леди, которая относилась к детям как к обычным, а не из королевской семьи.

Мария Тереза ​​Террион Боралло

Эта няня родом из Испании. Ее наняли на работу Уильям, герцог Кембриджский и Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская. Мария Боралло получила образование в специальном Норланд-колледже, более известном как "Школа для Мэри Поппинс". Там учат будущих нянь вождению автомобиля, вопросу безопасности детей и тому, как нужно воспитывать будущего короля или королеву.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине постепенно растет спрос на вакансии для нянь.