Девушка завела роман с дядей своей подруги и забеременела: он старше на 16 лет. Фото

Пара из Южной Африки 27-летняя Джами Бауэр познакомилась со своим будущим супругом 43-летним Нольте Лоренсом, когда была в гостях у подруги. На тот момент ей было 12 лет. Как оказалось, старший мужчина является дядей приятельницы девушки.

Сейчас Джами и Нольте официально в браке и ждут ребенка, несмотря на их 16-летнюю разницу в возрасте. По словам девушки, это была любовь с первого взгляда. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Джами и Нольте познакомились в 2007 году, но судьба их решила свести только в 2020-ом – они отправились на свидание и с тех пор неразлучны. Сейчас пара вместе уже семь месяцев и ждет ребенка.

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"Я впервые увидела его в 2007 году, мне было всего 12 лет, а ему около 27. Звучит безумно. Для меня это определенно была любовь с первого взгляда, с того самого дня, как я увидела его, я просто знала, что он будет тем единственным. Я сделала первый шаг в 2017 году, сказав, что однажды я выйду за него замуж. Мне было 23 года, и он подумал, что это шутка, и засмеялся, вот и все", – рассказала Джами.

В результате в 2020 году пара начала общаться по WhatApp. Однажды Нольте вошел в бар, где работала Джами, и неожиданно крепко обнял ее, а на следующий день они уже отправились на свидание.

"Мы понимаем друг друга, мы честны друг с другом, и секс у нас потрясающий. Некоторые люди были удивлены нашим отношениям. Мои родители были немного шокированы, потому что они узнали об этом в Facebook только после того, как мы обнародовали совместные фото. Они приняли мой выбор легко, потому что знали Нольте много лет", – добавила Джами.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 49-летний учитель Гэвин Дансмюр женился на своей ученице – 23-летней Меган Рид – бросив жену. На сегодняшний день у счастливой пары двое детей, несмотря на то, что между ними разница в 26 лет.