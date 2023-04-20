Разве это один человек? Женщина похудела на 30 кг и поразила сеть перевоплощением. Фото до и после

25-летняя Лив Ральф из Великобритании стала звездой TikTok после того, как продемонстрировала своей аудитории результаты похудения. В 2018 году девушка решила, что возьмет себя в руки и приведет тело в порядок, так как она устала от постоянной травли в университете. По словам красавицы, в школе ее называли Хагридом, а парни даже не хотели смотреть в ее сторону.

Видео дня

На данный момент Лив имеет 40 тысяч фолловеров в TikTok, где выкладывает свои честные фото до трансформации и показывает, как выглядит сейчас. Она отметила, теперь мужчины относятся к ней серьезно и каждый день зовут на свидание (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Я никогда не забуду, каково это быть толстым и уродливым другом. Меня больше не считают посмешищем. К сожалению, теперь меня заставили поверить, что ценность человека зависит от его внешнего вида, а не от внутреннего мира", – говорит Ральф.

За год британка похудела на 32 килограмма и стала весить около 55 килограммов. В комментариях девушки часто спрашивают советов Лив, ка как достичь такого же ошеломительного результата. Ее ролики стали вирусными в сети, а одно видео набрало пять миллионов просмотров. После преображения красавица сменила цвет волос, что сделало ее еще более привлекательной.

"Красивая раньше и красивая сейчас", "Ты невероятная леди с огромной силой воли", "Перемены – это хорошо, это сложно, я уважаю тяжелую работу", "Я не верю, что это один и тот же человек", "Ты выглядишь очень счастливой и уверенной в себе женщиной", – хвалят старания Лив ее подписчики.

Недавно OBOZREVATEL показал, как выглядит сейчас американка Энджи Эстес, которая похудела на 50 килограммов. Она смогла достичь желаемого веса благодаря трем правилам. Чтобы узнать все подробности – читайте наш материал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!