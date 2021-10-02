Жена Виктора Павлика рассказала, знакомы ли дети певца с младшим братом

Жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова рассказала, что старшие дети ее мужа до сих пор не видели своего младшего брата. Напомним, что в июне этого года у пары родился первенец Михаил.

Об этом она женщина сообщила на своей странице Instagram. В Stories она позирует с сынишкой и отвечает на вопросы своих подписчиков (чтобы посмотреть все фото доскрольте эту статью до конца страницы).

"А старшие дети Виктора Франкович посещали Мишеньку?" – спрашивают поклонники.

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"Нет. Спросите почему? Не знаю – лаконично информирует Репьяхова, – отвечаю только за своих родственников. Они у меня самые лучшие".

Жена певца также сообщила, что на встречу с племянником из Израиля прилетела ее сестра со своими тремя детьми.

Как известно, от предыдущих отношений у Виктора Павлика есть сын Александр и дочь Кристина.

Коротко о паре:

Певец Виктор Павлик и его концертный директор Екатерина Репьяхова поженились в 2020 году, а в июне этого года у них родился первенец Михайл. Для 55-летнего Павлика это уже четвертый брак. От жены Лидии у него родился сын Александр Павлик – музыкант. Вторая жена Светлана родила ему дочь Кристину, а третья – Лариса – сына Павла, который умер летом 2020 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что супруги впервые показали лицо своего сына.