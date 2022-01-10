Жена продюсера "Квартала 95" разделась, чтобы показать лишние килограммы после праздников

Анна Кравчук
Люди
2 минуты
1,2 т.
Жена продюсера 'Квартала 95' разделась, чтобы показать лишние килограммы после праздников

Украинская актриса, супруга продюсера студии "Квартал 95" Анна Саливанчук призналась поклонникам, что за время новогодних праздников набрала 2 лишних килограмма. В качестве доказательств показала свое оголенное тело, прикрыв интимные места вязаным пледом.

Снимками без одежды 36-летняя знаменитость поделилась на личной странице в Instagram. Артистка публично заявила, что уже начала худеть и в ближайшее время планирует вернуть себя в идеальную форму.

На фото супруга телепродюсера Александра Божкова позирует без одежды, накинув на одно плечо покрывало светло-кремового цвета. Правая оголенная ягодица привлекает к себе, пожалуй, больше всего внимание. Актриса также решила оставить на теле украшения: серебренные серьги, крестик, кольца и часы.

Видео дня
Анна Саливанчук оголилась для фото

"Ну что, практически все праздники прошли. Не знаю как у вас, но я наела +2 кг. Как говорят, с понедельника на ПП. Начинаю новую жизнь. Буду следить за питанием, заниматься спортом, хотя я и на праздниках занималась, остановку не делала! Но почему мы девушки такие странные? Сначала наедим за 7 дней, а потом месяц боремся с этим! Почему же мы не можем держаться всегда?", – написала Анна.

Также звезда ситкома "Однажды под Полтавой" и фильма "Свингеры" поделилась, что вкусная еда – единственное, что может спасти ее от плохого настроения. Поэтому ограничивать себя в сладостях и разнообразных блюдах ей довольно тяжело.

Актриса пожаловалась на лишние кг после новогодних праздников

"Не всегда можно уследить за размером порции. Вкусное можно есть всегда, главное по чуть-чуть и 5 раз в день! Давайте со мной на ПП!", – подытожила Саливанчук.

Подписчики в комментариях поддержали Анну, сделав ее формам множество комплиментов.

Комментарии под фото Саливанчук
Комментарии под фото Саливанчук

Коротко о знаменитости:

  • Анна Саливанчук – 36-летняя украинская театральная, телевизионная и киноактриса. Она получила актерское образование в университете театра, кино и телевидения в Киеве. В 2006 году начала театральную карьеру, а в 2010 впервые снялась на телевидении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Саливанчук оказалась в центре скандала из-за фотографии с годовалым ребенком на отдыхе в Египте. Дело в том, что у маленького Никиты обнаружили редкую вирусную инфекцию Коксаки. Несмотря на диагноз мальчика, мама купала его в общем бассейне.

шоу-бизнесИнстаграмфотографииГолыезвездыАнна Саливанчук