Жена продюсера 'Квартала 95' разделась, чтобы показать лишние килограммы после праздников

Украинская актриса, супруга продюсера студии "Квартал 95" Анна Саливанчук призналась поклонникам, что за время новогодних праздников набрала 2 лишних килограмма. В качестве доказательств показала свое оголенное тело, прикрыв интимные места вязаным пледом.

Снимками без одежды 36-летняя знаменитость поделилась на личной странице в Instagram. Артистка публично заявила, что уже начала худеть и в ближайшее время планирует вернуть себя в идеальную форму.

На фото супруга телепродюсера Александра Божкова позирует без одежды, накинув на одно плечо покрывало светло-кремового цвета. Правая оголенная ягодица привлекает к себе, пожалуй, больше всего внимание. Актриса также решила оставить на теле украшения: серебренные серьги, крестик, кольца и часы.

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"Ну что, практически все праздники прошли. Не знаю как у вас, но я наела +2 кг. Как говорят, с понедельника на ПП. Начинаю новую жизнь. Буду следить за питанием, заниматься спортом, хотя я и на праздниках занималась, остановку не делала! Но почему мы девушки такие странные? Сначала наедим за 7 дней, а потом месяц боремся с этим! Почему же мы не можем держаться всегда?", – написала Анна.

Также звезда ситкома "Однажды под Полтавой" и фильма "Свингеры" поделилась, что вкусная еда – единственное, что может спасти ее от плохого настроения. Поэтому ограничивать себя в сладостях и разнообразных блюдах ей довольно тяжело.

"Не всегда можно уследить за размером порции. Вкусное можно есть всегда, главное по чуть-чуть и 5 раз в день! Давайте со мной на ПП!", – подытожила Саливанчук.

Подписчики в комментариях поддержали Анну, сделав ее формам множество комплиментов.

Коротко о знаменитости:

Анна Саливанчук – 36-летняя украинская театральная, телевизионная и киноактриса. Она получила актерское образование в университете театра, кино и телевидения в Киеве. В 2006 году начала театральную карьеру, а в 2010 впервые снялась на телевидении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Саливанчук оказалась в центре скандала из-за фотографии с годовалым ребенком на отдыхе в Египте. Дело в том, что у маленького Никиты обнаружили редкую вирусную инфекцию Коксаки. Несмотря на диагноз мальчика, мама купала его в общем бассейне.