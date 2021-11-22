'В общий бассейн с Коксаки?!' Фото жены продюсера 'Квартала 95' из Египта вызвало скандал

Украинская актриса, супруга продюсера студии "Квартал 95" Анна Саливанчук оказалась в центре скандала из-за фотографии с годовалым ребенком на отдыхе в Египте. Дело в том, что у маленького Никиты обнаружили редкую вирусную инфекцию Коксаки. Несмотря на диагноз мальчика, мама купала его в общем бассейне.

Ко всему прочему, звезда сериала "Однажды под Полтавой" в своем Instagram-аккаунте пожаловалась, что из-за болезни ребенка она "не успевает выставить фотографии с курорта". Подписчиков возмутило такое халатное отношение Саливанчук к здоровью своих и чужих детей.

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О заболевании младшего сына Анна сообщила поклонникам в соцсетях 16 ноября. Пациентам с лихорадкой Коксаки нельзя контактировать со здоровыми людьми, так как вирус легко передается воздушно-капельным путем.

Однако спустя пять дней звездная мама показала годовалого Никиту и старшего Глеба в общем бассейне.

"Вас не смущает больной ребёнок в общем бассейне? А потом удивляемся, откуда у нас эпидемии всякой заразы", "Неужели никто не сказал, что с коксаки ребёнок 10 дней должен быть на карантине? Этот вирус очень легко передаётся детям. А вы в бассейн пошли...", "Ребёнок заболевает сложным энтэровирусом, а "хорошая мама" думает, о том что нет времени на сторис. При этом зная, что ребёнок болеет вирусом, который передаётся воздушно-капельным путём, не надевает на него маску и позволяет ему везде лазить", – написали возмущенные подписчики под постами актрисы.

Для справки:

Коксаки – это вирусная инфекция, которая распространяется на популярных среди украинцев курортах Турции и Египта. Вернувшиеся с отдыха туристы жалуются на высокую температуру, зудящую сыпь по всему телу и во рту, а в некоторых случаях и расстройство желудка. Чаще болеют дети, но могут подхватить заразу и взрослые. Причем заболевают даже в отелях лакшери-сегмента.

Признаки появляются спустя 2-10 дней после заражения. Это лихорадка, головная боль, диарея, боль в мышцах, тошнота, сыпь. В редких случаях могут возникнуть серьезные осложнения: паралич, энцефалит, диабет.

Чтобы избежать заражения, нужно тщательно следить за гигиеной: мыть руки, овощи и фрукты перед употреблением. Вакцины от вируса нет. Его лечат препаратами от отдельных симптомов. Например, температуру сбивают жаропонижающими.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Саливанчук попала в неприятную ситуацию в самолете. Между ней и бортпроводником возник скандал из-за ребенка.