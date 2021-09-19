Жена Павлика впервые показала лицо 3-х месячного сына. Видео

Жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова засветила лицо сына, которое тщательно скрывала от публики. Она опубликовала короткий ролик, как отдыхает с малышом в Одессе.

Так, на странице в Instagram Репяхова разместила видео, однако спустя некоторое время все же удалила с аккаунта (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). На кадрах видно, как жена артиста позирует и кружится вместе с сыном, а после прижимает его к себе. В первые секунды поклонники заметили лицо малыша.

"Мишенька впервые увидел море", – подписала девушка ролик.

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Поклонники пришли в восторг от того, что Репяхова наконец-то показала лицо 3-х месячного сына от Павлика. Несмотря на комплименты со стороны пользователей сети, жена артиста все же решила удалить короткое видео, не называя причину.

Коротко о знаменитостях:

Виктор Павлик – украинский певец, Народный артист Украины. Он родился в 1965 году в Теребовле. Петь под гитару начал еще в юном возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Екатерина Репяхова родилась в Днепре, в 17 лет переехала в Киев. Виктор Павлик предложил ей должность концертного директора после того, как она три года проработала у психолога Дмитрия Карпачева, организовывая его выездные мастер-классы.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Виктор Павлик раскрыл правду о ссорах с молодой женой. Артист признался, что в их семье часто возникают ссоры на фоне бытовых вещей.