Жена Павлика рассказала о встрече с Пугачевой и Галкиным в Израиле: Алла Борисовна очень хорошо выглядит!

Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша и концертный директор Екатерина Репьяхова поделилась с подписчиками радостной для себя новостью. Она сообщила, что в Израиле, где скрывается с сыном от войны, встретила российскую звездную пару Максима Галкина и Аллу Пугачеву.

Это произошло возле местного магазина, где и раньше часто видели пародиста. Подробности звезда социальных сетей раскрыла в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Репьяхова начала с того, что ее переполняют эмоции от неожиданной встречи со знаменитостями, которые, кстати, резко осудили путинский режим и переехали жить за границу, параллельно открывая глаза русскм фанатов на правду о войне в Украине.

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"Вы не представляете, что сейчас произошло. Меня просто переполняют ощущения. Мы встретили Макса и Аллу Борисовну недалеко от нашего дома. То есть это была правда, что их видели в том магазине. То есть выходит, что они наши соседи", – поделилась блогерша.

Жена известного певца рассказала, что случайно застала супругов во время прогулки, однако неизвестно, удалось ли им познакомиться.

"Алла Борисовна очень хорошо выглядит. Я была невероятно рада их увидеть", – написала автор stories.

Стоит добавить, что за два дня до встречи инфлюэнсерша показывала подписчикам местный продуктовый магазин, где, по ее словам, видели пародиста Галкина.

Напомним, что Екатерина Репьяхова с маленьким сыном уехали после начала полномасштабной войны в Европу. Впоследствии ими было принято решение посетить сестру блогерши в Израиле, где уже жили российские звезды с детьми.

По словам Максима Галкина, он с женой и детьми уехали из РФ, поскольку на родине после антивоенных постов у него возникли проблемы с работой. Путинисты начали отменять шоу артиста и не позволили заработать на рекламных контрактах.

Из-за границы пародист активно поддерживает Украину и критикует пропаганду Кремля, задавая им неудобные вопросы и рассказывая фанатам о зверствах оккупантов в независимом государстве.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Максим Галкин пообещал перевести часть полученных от концертов в Израиле средств на помощь украинским беженцам. Тур запланирован на начало лета этого года, однако билеты раскупаются очень быстро.