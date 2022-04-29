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Жена Павлика рассказала о встрече с Пугачевой и Галкиным в Израиле: Алла Борисовна очень хорошо выглядит!

Катерина Малай
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Жена Павлика рассказала о встрече с Пугачевой и Галкиным в Израиле: Алла Борисовна очень хорошо выглядит!

Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша и концертный директор Екатерина Репьяхова поделилась с подписчиками радостной для себя новостью. Она сообщила, что в Израиле, где скрывается с сыном от войны, встретила российскую звездную пару Максима Галкина и Аллу Пугачеву.

Это произошло возле местного магазина, где и раньше часто видели пародиста. Подробности звезда социальных сетей раскрыла в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Репьяхова начала с того, что ее переполняют эмоции от неожиданной встречи со знаменитостями, которые, кстати, резко осудили путинский режим и переехали жить за границу, параллельно открывая глаза русскм фанатов на правду о войне в Украине.

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"Вы не представляете, что сейчас произошло. Меня просто переполняют ощущения. Мы встретили Макса и Аллу Борисовну недалеко от нашего дома. То есть это была правда, что их видели в том магазине. То есть выходит, что они наши соседи", – поделилась блогерша.

Екатерина Репьяхова поделилась с подписчиками радостной для себя новостью

Жена известного певца рассказала, что случайно застала супругов во время прогулки, однако неизвестно, удалось ли им познакомиться.

"Алла Борисовна очень хорошо выглядит. Я была невероятно рада их увидеть", – написала автор stories.

Стоит добавить, что за два дня до встречи инфлюэнсерша показывала подписчикам местный продуктовый магазин, где, по ее словам, видели пародиста Галкина.

Жена известного певца рассказала, что случайно застала супругов во время прогулки

Напомним, что Екатерина Репьяхова с маленьким сыном уехали после начала полномасштабной войны в Европу. Впоследствии ими было принято решение посетить сестру блогерши в Израиле, где уже жили российские звезды с детьми.

По словам Максима Галкина, он с женой и детьми уехали из РФ, поскольку на родине после антивоенных постов у него возникли проблемы с работой. Путинисты начали отменять шоу артиста и не позволили заработать на рекламных контрактах.

Звезды не поддержали путинский режим

Из-за границы пародист активно поддерживает Украину и критикует пропаганду Кремля, задавая им неудобные вопросы и рассказывая фанатам о зверствах оккупантов в независимом государстве.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Максим Галкин пообещал перевести часть полученных от концертов в Израиле средств на помощь украинским беженцам. Тур запланирован на начало лета этого года, однако билеты раскупаются очень быстро.