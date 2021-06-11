Жена Павлика рассказала о проблемах со здоровьем на 40-й неделе беременности: мой иммунитет не справился

Беременная жена украинского артиста Виктора Павлика 26-летняя Екатерина Репяхова заявила, что на 40-й неделе беременности ее иммунитет не справился и она простудилась. По словам девушки, до этого она сильно перемерзла, что и стало причиной проблем со здоровьем.

На своей странице в Instagram Репяхова опубликовала соответствующий пост, в котором описала все подробности и поделилась, как чувствует себя сейчас (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Это то, чего я никак не ожидала. Скажу честно, к 39 неделе я думала, что вот-вот рожу и как-то расслабилась на счет своего здоровья. Сейчас я четко понимаю, где и когда я простудилась. В тот день я холодно оделась и перемерзла. Мой организм сейчас все отдает Мишке и мой иммунитет не справился", – сказала девушка.

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"Сегодня ровно 40 недель. Я чувствую себя уже хорошо", –подытожила будущая мама.

Напомним, что Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года, через пять лет после знакомства. Катя моложе Павлика на 29 лет. До беременности она была его концертным директором.

10 января 2021 года Павлик и Репяхова объявили, что ждут ребенка – они планируют назвать сына Михаилом.

Коротко о знаменитости:

Виктор Павлик – украинский певец, Народный артист Украины. Он родился в 1965 году в Теребовле. Петь под гитару начал еще в юном возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Екатерина Репяхова родилась в Днепре, в 17 лет переехала в Киев. Виктор Павлик предложил ей должность концертного директора после того, как она три года проработала у психолога Дмитрия Карпачева, организовывая его выездные мастер-классы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена Павлика снялась в нежной фотосессии. Репяхова позировала в романтическом белое платье со шлейфом и массивных аксессуарах. Также девушка сделала легкий макияж.