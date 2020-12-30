Жена Павлика: мы пережили отмену свадьбы, смерть и сложное финансовое положение

Жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова подвелаитоги года. Она призналась, что из всех 5 лет, пока влюбленные вместе, 2020-й стал для пары самым тяжелым. Ведь они прошли через огромное количество испытаний.

Так, по словам Репяховой, им с мужем пришлось пережить отсутствие работы, смерть, отмену свадьбы, сложное финансовое положение. Однако, как отметила женщина, несмотря на все эти сложности, их отношения только укрепились. Такими подробностями Екатерина поделилась на личной странице в Instagram.

Также Репяхова отметила, что 2020 год показал, что она любит Виктора Павлика точно не за звание или деньги, в чем ее часто обвиняли пользователи социальных сетей.

"2020 год для нас с мужем, однозначно, из всех наших 5 лет совместной жизни – самый тяжелый. Мы пережили отсутствие работы, смерть, отмену свадьбы, сложное финансовое положение... Но этот год показал, что я люблю своего мужа точно не за звание или количество денег, как многие меня упрекали. Мы столько всего пережили, но стали только сильнее... 2021 год обещает быть добрым, светлым и позитивным. Нам теперь ничего не страшно", – написала жена Павлика.

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