Жена Остапчука – о встрече с Киркоровым: он очень любит Украину
Жена телеведущего Владимира Остапчука – Кристина – прокомментировала их встречу с российским певцом Филиппом Киркоровым на острове Крит. По словам девушки, ее супруг не был лично знаком с артистом, а сам исполнитель очень любит Украину.
Оказавшись в Греции, знаменитости решили организовать встречу и познакомиться вживую. Об этом Кристина рассказала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
По словам возлюбленной Остапчука, ведущий и Киркоров были знакомы только онлайн. В отпуске в Греции выяснилось, что артист отдыхает недалеко от украинцев и поэтому они решили вместе поужинать.
Кристина отметила, что с Киркоровым они не говорили о политике и религии. Однако, по ее словам, российский певец признался в любви к Украине.
Супруга телеведущего добавила, что Киркоров – очень "открытый и веселый человек". Во время их встречи они "насмеялись и получили кучу комплиментов".
Коротко о знаменитостях:
Владимир Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий, стендап-комик. Ведущий песенного конкурса "Евровидение 2017" и шоу "Маска" на канале "Украина".
Филипп Киркоров – советский и российский эстрадный певец, актер, композитор, музыкальный продюсер; народный артист РФ. Бывший муж артистки Аллы Пугачевой.
Напомним: СБУ запретила въезд Филиппу Киркорову в Украину на три года. Как стало известно, запрет на въезд Киркорову в Украину действует еще с 7 июня.
Ранее Киркоров назвал украинский Крым "российским" и незаконно приезжал на оккупированный полуостров с концертами. Также "король" российской эстрады неоднократно высказывался в поддержку режима Путина, в частности, призывал к силовому разгону акций сторонников оппозиционера Алексея Навального.
К слову, российский певец до сих пор является народным артистом Украины. Это звание он получил в 2008 году.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Киркоров публично назвал Крым российским и вызвал скандал в сети.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что у российского певца Филиппа Киркорова и исполнительницы Ани Лорак нужно забрать звание народного артиста Украины.
Большинство поддержали предложение Ткаченко и назвали знаменитостей "позором". А некоторые заявили, что к этому списку нужно добавить и других звезд.
Известный шоумен и продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал запрет Филиппу Киркорову посещать нашу страну и заявил, что это правильное решение: исполнителя нужно лишить звания народного артиста Украины.
Владимир Бебешко прокомментировал запрет Филиппу Киркорову посещать нашу страну и заявил, что если певец незаконно пересекал границу и был в оккупированном Крыму, то он нарушил законодательство Украины. Кроме того, знаменитость считает, что скандал с сексуальной ориентацией исполнителя также мог повлиять на запрет.
Позже Киркоров отреагировал на то, что ему запретили посещать Украину, и заявил, что внесение народного артиста в черный список – звучит абсурдно. По его словам, некоторые "недалекие чиновники пытаются набрать бонусов, паразитируя на лозунгах".