Жена Остапчука – о встрече с Киркоровым: он очень любит Украину

Жена телеведущего Владимира Остапчука – Кристина – прокомментировала их встречу с российским певцом Филиппом Киркоровым на острове Крит. По словам девушки, ее супруг не был лично знаком с артистом, а сам исполнитель очень любит Украину.

Оказавшись в Греции, знаменитости решили организовать встречу и познакомиться вживую. Об этом Кристина рассказала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам возлюбленной Остапчука, ведущий и Киркоров были знакомы только онлайн. В отпуске в Греции выяснилось, что артист отдыхает недалеко от украинцев и поэтому они решили вместе поужинать.

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Кристина отметила, что с Киркоровым они не говорили о политике и религии. Однако, по ее словам, российский певец признался в любви к Украине.

Супруга телеведущего добавила, что Киркоров – очень "открытый и веселый человек". Во время их встречи они "насмеялись и получили кучу комплиментов".

Коротко о знаменитостях:

Владимир Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий, стендап-комик. Ведущий песенного конкурса "Евровидение 2017" и шоу "Маска" на канале "Украина".

Филипп Киркоров – советский и российский эстрадный певец, актер, композитор, музыкальный продюсер; народный артист РФ. Бывший муж артистки Аллы Пугачевой.

Напомним: СБУ запретила въезд Филиппу Киркорову в Украину на три года. Как стало известно, запрет на въезд Киркорову в Украину действует еще с 7 июня.

Ранее Киркоров назвал украинский Крым "российским" и незаконно приезжал на оккупированный полуостров с концертами. Также "король" российской эстрады неоднократно высказывался в поддержку режима Путина, в частности, призывал к силовому разгону акций сторонников оппозиционера Алексея Навального.

К слову, российский певец до сих пор является народным артистом Украины. Это звание он получил в 2008 году.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

Киркоров публично назвал Крым российским и вызвал скандал в сети.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что у российского певца Филиппа Киркорова и исполнительницы Ани Лорак нужно забрать звание народного артиста Украины.

Большинство поддержали предложение Ткаченко и назвали знаменитостей "позором". А некоторые заявили, что к этому списку нужно добавить и других звезд.