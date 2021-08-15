Остапчук засветился в компании Киркорова и поблагодарил его за 'дружный вечер'. Фото и видео

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который сейчас отдыхает вместе со своей женой Кристиной Горняк на острове Крит (Греция), засветился в компании российского исполнителя Филиппа Киркорова. Знаменитости вместе провели вечер.

Так, в Instagram-stories Остапчук запостил несколько кадров, как он в компании супруги, и Киркоров с детьми, поужинали в одном из местных ресторанов острова (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). В конце ведущий опубликовал фото и поблагодарил певца за "дружный вечер".

"Спасибо Филипп Киркоров за этот теплый, дружный вечер", – подписал кадр Владимир.

Видео дня

А жена Остапчука показала видео, как Киркоров оценивает подписчиков Кристины в Instagram. Так, на первом месте был телеведущий Даниэль Салем, на втором – футболист и "Холостяк" Сергей Мельник, а на третьем –супруг Горняк Владимир Остапчук. По словам Киркорова, в подписчиках у Кристины "больше нет известных личностей из нашего шоу-бизнеса".

Коротко о знаменитостях:

Владимир Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий, стендап-комик. Ведущий песенного конкурса "Евровидение 2017" и шоу "Маска" на канале "Украина".

Филипп Киркоров – советский и российский эстрадный певец, актер, композитор, музыкальный продюсер; народный артист РФ. Бывший муж артистки Аллы Пугачевой.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что СБУ запретила въезд Филиппу Киркорову в Украину на три года. Как стало известно, запрет на въезд Киркорову в Украину действует еще с 7 июня.