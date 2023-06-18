Жена Мирошниченко показала мальчика из детдома, усыновлением которого они занимаются: все, чего он хочет, — ходить

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко и его супруга Инна сейчас занимаются усыновлением ребенка из детдома в Житомире. Пара уже завершает оформление необходимых документов, которые позволят забрать мальчика в свою семью, ну а пока знаменитости регулярно ездят к малышу в учреждение, откуда знакомят поклонников со своим будущим сыном.

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Так, Инна Мирошниченко раскрыла несколько подробностей о малыше. В частности, его возраст – мальчику почти два года. Более того, супруга шоумена уже показала первое фото приемного сына в своих InstaStories.

Впрочем, разглядеть лицо ребенка невозможно – ракурс кадра и панамка на голове мальчика не позволяют этого сделать. На снимке малыш держит в руках босоножки. Это подарок от его будущей мамы. Инна рассказала, что уже сейчас покупает сыну летние вещи, поскольку в детдоме с этим есть некоторые проблемы.

"Еду в детдом. Купила малому немного летней одежды и обувь. Потому что их там не щадят. Три шара одежды, теплые носки, кроссовки и шапка в плюс 30", – поделилась блогер.

Однако купленные босоножки мальчику не подошли. Как рассказала звездная мама, их с шоуменом усыновленному ребенку практически два года, но он совсем крошечный. Настолько, что даже одежда для девятимесячных на нем велика.

"Обувь нужного размера не производят, потому что с таким размером ноги дети еще не ходят. Но все, чего он хочет, – ходить. Там ему не с кем ходить. В группе много деток. Поэтому просто комната и все. Когда мы приезжаем, мы часами только и делаем, что ходим по коридорам, лестницам, вокруг дома", – рассказала Инна.

Она также поделилась первыми успехами мальчика.

"Еще неделю назад он падал через ступеньку высотой пять сантиметров. А сегодня я сняла для Тимура видео, как он преодолевает лестницу на второй этаж, подтягиваясь за поручень. Сам!" – гордо рассказала Мирошниченко.

Напомним, пара уже воспитывает двоих родных детей: 4-летнюю дочь Мию и 3-летнего сына Марка. Решение усыновить малыша из детдома они приняли во время полномасштабной войны.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Тимур Мирошниченко попал в неприятную ситуацию на польско-украинской границе. Шоумен с супругой Инной возвращались домой после Евровидения-2023, а также мероприятия в Каннах, как вдруг оказалось, что у них просроченная грин-карта. Пришлось заплатить очень большой штраф.

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