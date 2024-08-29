Жена Макаревича объяснила, что общего между Украиной и Израилем: если враг угрожает убить тебя, надо ему верить

Украина и Израиль подобны между собой последние несколько лет из-за того, что обе страны живут во время войны. Впрочем, по мнению жены Андрея Макаревича, коренной украинки и профессионального путешественника Эйнат Кляйн, существует несколько других сходств между государствами.

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Она также посоветовала относиться к врагу и верить ему, если он начинает угрожать. Это поможет принять тот факт, что вооруженная агрессия не за горами, а наглядным примером стало полномасштабное вторжение России в Украину. Об этом совете Эйнат Кляйн рассказала OBOZ.UA в эксклюзивном интервью.

Украинка вспомнила важные слова единственной женщины, которая стала премьер-министром Израиля, а в детстве пережила антиеврейские преследования, Голды Меир. Она была тем человеком, который участвовал в создании Израиля как государства и признании его среди мировых лидеров. Должность премьер-министра досталась Голди в тяжелое для страны время – период войны.

"Тут я не могу не согласиться с Голдой Меир, которая говорила: "Если твой враг угрожает тебя убить, надо ему верить". К сожалению, удивительное количество людей не верило угрозам в 2014 году, не верило в 2022-м. Теперь, мне кажется, нарратив в Украине изменился", – отрефлексировала путешественница.

Сейчас коренная украинка с маленьким сыном Эйтаном и мужем-россиянином, поддерживающим Украину в войне с РФ, проживает в Израиле – в стране, где существует постоянная угроза ракетных обстрелов ХАМАСа. Она поняла, насколько может быть жесток враг, поэтому отмечает, что верит, когда он угрожает убийствами.

"То же касается и Израиля. 7 октября 2023 года произошла самая страшная для евреев катастрофа со времен Холокоста. Я верю тем, кто угрожает меня убить, и полностью лишена иллюзий о возможности урегулирования с врагом, чья система координат отличается от моей. С врагом, главной целью которого является моя смерть, с врагом, который действует иррационально. По моему мнению, в этой ситуации у Украины и Израиля много общего, поэтому между нашими странами должно быть особое понимание", – отметила Эйнат Кляйн.

Полное интервью с Эйнат Кляйн читайте на сайте OBOZ.UA в воскресенье, 1 сентября.

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Макаревич, с 2014 года откровенно осуждающий путинский режим и войну против Украины, высказался по поводу операции ВСУ в Курской области. Он обратился к горожанам с метким вопросом.

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