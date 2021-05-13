Жена Лещенко позировала в модном полосатом костюме от Пустовит. Фото

Жена бывшего народного депутата, а ныне члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко Анастасия Топольская (Dj Nastia) поделилась с поклонниками фото, на которых позировала в костюме от дизайнера Лилии Пустовит в вертикальную разноцветную полоску. Он состоит из брюк и удлиненной рубашки.

Соответствующие снимки Анастасия опубликовала на личной странице в Instagram. Свой образ она дополнила бежевым пальто и шляпой (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Волосы у Топольской на фото собраны в хвост. На лице она сделала легкий повседневный макияж с акцентом на губы.

Что известно об Анастасии Топольской

Украинский ди-джей, основательница лейбла Propaganda. Называет себя широкоформатным музыкантом и играет в таких стилях, как драм-энд-бэйс, минимал, хаус, техно, дип-хаус, трип-хоп и джаз.

В 20 лет вышла замуж за ди-джея Анатолия Топольского и родила дочь Ульяну. 21 октября 2016 развелась. В июле 2016 стало известно, что Анастасия встречается с народным депутатом Сергеем Лещенко, а в 2017 они узаконили отношения.

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