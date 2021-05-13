Жена Лещенко позировала в модном полосатом костюме от Пустовит. Фото
Жена бывшего народного депутата, а ныне члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко Анастасия Топольская (Dj Nastia) поделилась с поклонниками фото, на которых позировала в костюме от дизайнера Лилии Пустовит в вертикальную разноцветную полоску. Он состоит из брюк и удлиненной рубашки.
Соответствующие снимки Анастасия опубликовала на личной странице в Instagram. Свой образ она дополнила бежевым пальто и шляпой (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Волосы у Топольской на фото собраны в хвост. На лице она сделала легкий повседневный макияж с акцентом на губы.
Что известно об Анастасии Топольской
Украинский ди-джей, основательница лейбла Propaganda. Называет себя широкоформатным музыкантом и играет в таких стилях, как драм-энд-бэйс, минимал, хаус, техно, дип-хаус, трип-хоп и джаз.
В 20 лет вышла замуж за ди-джея Анатолия Топольского и родила дочь Ульяну. 21 октября 2016 развелась. В июле 2016 стало известно, что Анастасия встречается с народным депутатом Сергеем Лещенко, а в 2017 они узаконили отношения.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Анастасия Топольская попала в скандал из-за выступления на "секс-позитивной вечеринке" в России 9 мая. Она предстала на мероприятии в новом сценическом образе – SHEIS. На кадрах женщина позировала в откровенном наряде – латексном черном комплекте, чокере, а также в головном уборе из цепей и ожерелья.
Позже Топольская отреагировала на скандал вокруг нее – украинка передала "привет всем ботофермам и хейтерам" и попросила их писать еще больше, чтобы ее публикации поднимались в топ.