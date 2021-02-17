Жена "Холостяка" Добрынина рассказала, когда родит первенца

Жена героя реалити-шоу "Холостяк 9" Никиты Добрынина Даша Квиткова призналась, что ожидает появление сына в июле 2021 года.

Такими подробностями блогерша поделилась в личных Instagram-сториз, когда общалась с фолловерами. Отметим, что в рамке для вопросов одна из подписчиц написала, что мальчики преимущественно получают мамины гены. Девушка отметила, что думала, что ее сын будет похож на папу, но вышло наоборот.

Даша лаконично ответила на это: "В июле проверим". Таким образом Квиткова сообщила, что ее сын родится летом.

Напомним, что в январе 2021 года Даша и Никита отдыхали на Мальдивах. Именно там они рассказали, что ожидают появления первенца. 13 февраля супруги устроили шумную вечеринку, где в кругу самых близких друзей узнали пол будущего ребенка. Квиткова и Добрынин станут родителями мальчика.

Даша Квиткова и Никита Добринын познакомилась во время съемок романтического реалити "Холостяк 9" и стали первой парой в Украине, которая смогла сохранить свои отношения после шоу и стать официально мужем и женой.

31 августа 2020 года Никита и Даша отпраздновали 2 года отношений. В мае влюбленные зарегистрировали брак в ЗАГСе, а 12 августа устроили шумное свадебное торжество.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Квиткова призналась, что скрывать свою беременность от публики ей было очень сложно. В частности из-за того, что в какой-то момент она перестала влазить во все вещи.