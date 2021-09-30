Жена Фагота Навроцкая раскрыла настоящую причину, почему у них нет детей. Видео

Украинский дизайнер Ольга Навроцкая рассказала, что не родила ребенка в браке с певцом Олегом (Фаготом) Михайлютой потому, что она придерживается позиции childfree (желание не иметь детей – Ред.). По ее словам, для нее ребенок – это большая ответственность.

Такими откровениями Навроцкая поделилась в программе TalaVision (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). Она отметила, что сначала ее возлюбленный не принял это.

"Там еще есть вопросы: сначала childfree, а потом мне уже 47 лет. У меня есть определенные вопросы с гормонами и щитовидкой, с которыми я уже не взлечу. Но я думаю, что если бы я хотела взлететь, то я бы давно это уже сделала", – сказала дизайнер.

Видео дня

Навроцкая рассказала, что никогда до конца не хотела иметь ребенка. По ее словам, у нее не было материнского инстинкта. При этом знаменитость подчеркнула, что очень любит детей и пишет сказки.

"Я понимаю, что я сама ребенок", – подытожила Навроцкая.

Стоит отметить, что у Фагота есть 10-летний сын Никита от предыдущих отношений. Когда артист познакомился с Навроцкой, он встречался с журналисткой по имени Настя. Несмотря на то, что девушка была от него беременна, музыкант разорвал эти отношения. Он не отрекся от ребенка и принимает активное участие в его воспитании.

Коротко о знаменитостях:

Олег Михайлюта (Фагот) – украинский музыкант и продюсер, вокалист группы ТНМК. Помимо музыкальной деятельности, озвучивал Джонни Деппа в украинском дубляже фильмов "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" и "Пираты Карибского моря: На краю света". Занимался музыкальным оформлением тележурнала "Каламбур".

Ольга Навроцкая – украинский дизайнер, режиссёр, художник по костюмам, фотограф, стилист, писательница и клипмейкер. Основательница бренда NAVRO.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, лидер группы ТНМК ("Танок на майдані Конґо") Олег Фагот Михайлюта около 12 лет находится в отношениях с известным дизайнером Ольгой Навроцкой. По словам артиста, они не могут завести детей, так как есть проблемы по женскому здоровью.