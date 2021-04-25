Позитив впервые прокомментировал слухи о разводе с женой

Украинский певец Алексей Завгородний (Позитив) впервые прокомментировал слухи о расставании с супругой Анной, с которой был в отношениях 15 лет, из них 8 лет – в браке.

Позитив подтвердил, что с женой они не вместе. Однако подробностей об этом артист решил не рассказывать, говориться в программе "Светская жизнь".

Так, по словам знаменитости, для них это очень серьезная тема, которая требует еще времени и обсуждений между собой. Говорить на публику о том, что Позитив разводиться с женой они пока не готовы.

"Я об этом не хочу сейчас говорить, потому что это серьезная тема. Нам надо поговорить со всеми и с самими собой, во-первых, для того, чтобы эту эксклюзивную новость можно было дать так. Как правильно ее озвучить", – заявил артист.

К слову, ранее Позитиву приписывали роман с партнершей по шоу "Танці з зірками" Юлией Сахневич. Тогда и пошли слухи о том, что знаменитость разводится с женой.

Напомним, Алексей Завгородний (Позитив) – это украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актер. Является участником группы MOZGI продюсерского центра MOZGI Entertainment.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Позитив внезапно изменил имидж и удивил поклонников. Так, знаменитость сбрил свою бороду.