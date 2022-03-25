Жена Джеджулы с годовалым ребенком после трех недель 'скитаний по Европе' возвращается в Украину

Жена телеведущего Андрея Джеджулы, блогерша Юлия Леус возвращается в Украину. Она три недели была с ребенком в Европе в связи с военной ситуацией в стране.

В своем Instagram Леус написала, что посетила четыре страны, но теперь будет дома с родными ждать победы. Также она опубликовала снимок своего возвращения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам блогерши, за "24 дня скитания по Европе" она встретила "много хороших людей, но и без плохих и подлых не обошлось".

"Меня уже не удивишь. Благодарна и тем, и другим, всем отдастся!!! А мы возвращаемся домой, в любимую Украину. Ждем победу с близкими и родными. Усталые, но счастливые, потому что это дорога домой", – отметила она.

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В комментарии к посту Леус уточнила, что возвращается не в Киев, а "к маме".

Вероятно, жена Джеджулы едет в Хмельницкий, ведь, судя по меткам в Instagram, именно там живет ее мама.

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинская актриса и певица Даша Астафьева рассказала, почему не уехала из Украины в более безопасное место.

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