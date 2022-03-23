Даша Астафьева расплакалась во время интервью с Натальей Влащенко: ведущая тоже не сдержала слез. Видео

Украинская актриса и певица Даша Астафьева, занимающаяся волонтерством во время войны, расплакалась в интервью с ведущей Наталией Влащенко, когда речь зашла о ситуации в стране. Она также рассказала, почему не уехала из Украины в более безопасное место.

Интервью с Астафьевой получилось очень эмоциональным. Певица не сдерживала слезы, когда рассказывала о людях, с которыми общается ежедневно, как переживает за их судьбы. Был момент, когда расплакалась даже Влащенко. Это произошло во время истории Астафьевой о том, как бабушка из кормушки выбирала крошки хлеба, отделяя их от зерна (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я давно знала, что будет эта война, что будет так страшно, но почему-то до последнего не верилось. А куда бы я поехала? Мне некуда ехать. Мой дом здесь. Мои родные здесь. Я знаю, что все равно должен кто оставаться. Не оставаться же трусом, не оставаться же предателем. Я человек из простой семьи, мне не страшно выходить. Мне нечем дорожить: семьи нет, детей нет, есть собаки – они не боятся, ходят со мной. Поэтому я стараюсь использовать свой ресурс, помогать людям. Грустно, сама по ночам реву, но снимаю смешные истории, успокаиваю людей", – рассказала она.

Видео дня

Актриса рассказала, как проходит ее день. Засыпает она около трех-четырех часов ночи, просыпается в восемь утра. После этого выгуливает собак и тем временем раздает дедушкам и бабушкам деньги. Астафьева едет в разные места, где вместе с другими волонтерами помогает готовить для украинских защитников. Больше всего ей нравится чистить картофель, ведь это "очень успокаивает". Во время приготовления еды она слушает аудиокниги.

Звезда Playboy критикует известных людей, в частности, политиков, выехавших из Украины в такое сложное время, хотя они "могли бы сейчас здесь быть полезными".

"Можно было отвезти семьи, но они убегали просто как предатели. Я часто делаю посты по определенным сборам и беспощадно использую мат. Свои задницы толстые вывезли. Пересылайте деньги, потому что постоянно что-нибудь нужно", – подчеркнула Астафьева.

Рассказала актриса и о личной трагедии. Оказывается, у нее умерла бабушка, и у певицы даже не было возможности ее похоронить.

"Пожалуй, нет страшнее, чем твоего родного человека хоронят чужие люди. Эти фото... Бабушка в гробу... Я постоянно смотрю, потому что в это так трудно поверить. Хорошо, что она была хорошим человеком, постоянно в церкви помогала. Я никогда не хоронила никого, собирала, помогала, но чтобы так..." – отметила она и добавила, что очень переживает за своих родителей, живущих возле Борисполя.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Астафьева показала, как готовит еду для украинских защитников. Она подчеркнула, что гордится женщинами, которые круглосуточно работают.

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