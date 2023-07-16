Жена Беднякова с детьми вернулась в Украину из США: шоумен впервые увидел новорожденного сына. Видео

Популярная украинская актриса и телеведущая Анастасия Короткая вместе с детьми – 7-летний Ксенией и новорожденным Остапом – впервые за время полномасштабной войны вернулась в Украину. Там их ждал глава семейства – известный шоумен Андрей Бедняков.

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Звездная семья умилила сеть совместным видео, которое они записали при встрече. Ролик разместили в Instagram, где уже собрались тысячи восторженных комментариев от фанов (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На видео Бедняков стоит на ступеньках, как вдруг неожиданно ему в руки передают маленького Остапа, которому в октябре исполнится всего годик. Позже в кадре появилась и Короткая, но тоже не с пустыми руками – она держала собаку по кличке Буфа, которая уже стала звездой соцсетей актрисы. Затем к родителям подбежала и Ксения. Так, вся семья наконец оказалась в сборе.

Сразу после полномасштабного вторжения Короткая с дочкой выехала в США. Там уже на свет появился сын звездной пары. Бедняков ни разу не видел наследника вживую. Ведущий приезжал в Америку буквально за месяц до его рождения на благотворительный концерт. Тогда он поздравлял дочку с днем рождения, а вот рождение сына шоумен по понятным причинам пропустил. Теперь он наконец смог с ним познакомиться не только в онлайн-режиме.

"Вчетвером, все-таки, квартиру легче снимать. Как мы скучали… по борщу", – с юмором подписали знаменитости совместную публикацию.

Пока неизвестно, планируют ли супруги вновь разделяться, однако подпись под видео наталкивает на мысль, что возвращаться в Америку Короткая с детьми не намерена.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Бедняков отреагировал на циничный визит российского президента-диктатора Владимира Путина в Мариуполь, откуда родом артист. И хотя визит кремлевского вождя во временно оккупированный и практически полностью разрушенный Россией город может быть очередным дешевым спектаклем, шоумен крайне эмоционально прокомментировал поведение некоторых земляков-предателей.

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