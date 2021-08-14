Жена Бабкина рассказала о панической атаке в самолете Одесса-Киев

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана рассказала о панической атаке, которая настигла ее во время перелета с Одессы в Киев. По словам артистки, это была первая за 6 лет такая реакция на стресс.

В Instagram Снежана призналась, что все началось после того, как она села в самолет. Как оказалось, артистка испугалась внешнего вида авиатранспорта– ей он напоминал "старинный автобус, который должен был подняться в воздух". А после того, как самолет завелся, супруга Бабкина еще больше разнервничалась, поскольку была сильная вибрация в салоне.

"Чтобы вы немного поняли, я оставила свою обувь на полу и положила ноги на Сергея. В конце полета я забирала свои тапки в другом конце самолета, их от этой вибрации унесло туда", – сообщила в фотоблоге Снежана.

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Со слов Снежаны, когда самолет взлетел, у нее началась паническая атака. И чтобы прийти в себя после стресса ей помогла медитация.

"Многие знают, что это такое. Это когда перекрывается постепенно воздух, ты не можешь дышать. Тело бросает в жар, теряешь сознание", – признавалась звезда.

Также супруга Бабкина вспомнила, что 6 лет назад у нее впервые появились панические атаки, когда она была студенткой университета. У нее наблюдалась тахикардия, была бессонница. Несколько лет артистка пила таблетки, ходила по разным врачам. Именно занятия йогой и медитацией помогли ей победить панические атаки.

Коротко о знаменитости:

Снежана Бабкина – украинская актриса театра и кино, танцовщица, жена и менеджер Сергея Бабкина. Участница 5-го сезона шоу "Танцы со звездами" (вместе с мужем).

Со своим вторым мужем Сергеем Бабкиным Снежана познакомилась в августе 2007 года, когда она присоединилась к "Театру 19". 11 мая 2008 они повенчались, 27 марта 2009 вступили в брак.

В 2010 году у пары родилась дочь, которую назвали Веселина. Также у Снежаны есть сын от первого брака, которого зовут Артур. 18 июня 2019 родила сына, которого назвали Елисей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Бабкин рассказал, как и с кем изменял своей жене Снежане. Так, артист признавался, что будучи в отношениях у него было более 100 женщин. Теперь же музыкант поведал, что обращался не к фанаткам, а к проституткам, которым платил до 500 долларов в час.