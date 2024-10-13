Железная леди. Чем известна Маргарет Тэтчер и как она разочаровала украинцев в 1990 году

Политика "железной леди" была не по душе многим, но многое сделала для развития Великобритании. Маргарет Тэтчер стала первой женщиной в должности премьер-министра в стране, а ее способы правления не сильно разделялись в обществе. То самое происходило в июне 1990 года, когда она посетила Украину, которая в то время еще была Украинской Советской Социалистической Республикой.

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Маргарет Тэтчер как человек, который может влиять на мировую политику, не желала внезапных изменений, происходивших в результате потенциального распада СССР, поэтому выступала против отделения Украины от Советского Союза. OBOZ.UA в день рождения, 13 октября, политика решил вспомнить, какими вещами она прославилась за свои 87 лет жизни и какое отношение имела к украинцам, которые стремились к независимости.

Всю свою карьеру женщина выступала за интересы Консервативной партии. Она стала лидером политики "тетчеризма". Тэтчер своими нововведениями и реформами поддерживали передачу государственной собственности в руки частных лиц (капитализм). Она своим примером и деятельностью пыталась показать, насколько важно правильно распоряжаться собственными финансами и страны в целом.

Политик верила, что низкие налоги побуждают людей тяжело работать. Потому она активно выступала за их увеличение. Маргарет Тэтчер направляла свою политику на снижение прямых налогов на доход и повышение косвенных, в частности – на добавленную стоимость. Однако самым главным был "коммунальный налог" ("подушный налог"), который должен платить каждый совершеннолетний британец. Ее инициатива не была многим по душе, поэтому по истечении срока правления премьер-министра, а это были почти рекордные 11 лет, определенные виды взысканий были отменены.

"Железной леди ее стали называть после того, как в советской газете "Красная звезда" прозвучало такое прозвище. Интересно, что Тэтчер оно понравилось, поэтому даже свою избирательную кампанию женщина проводила под лозунгом "Великобритании нужна железная леди", сообщает издание "Буквы".

Активную политическую деятельность Маргарет Тэтчер проводила не только в Соединенном Королевстве, но и за ее пределами. Она разочаровала украинцев в 1990 году своим заявлением насчет выхода из состава СССР, хотя и имела решительную позицию против советского влияния.

В тот период, когда Союз начал ослабевать, Украина, как и другие советские республики, стремилась к независимости. Многие надеялись на поддержку со стороны западных лидеров, и поэтому незадолго до принятия Декларации о государственном суверенитете Украины Тэтчер пригласили в УССР. Однако британка выразила сомнения в идее распада Советского Союза и поддержке национальных движений в его пределах.

"В своем выступлении в парламенте Тэтчер высказалась за сохранение целостности советского государства. Госпожа Маргарет четко дала понять, что для Великобритании лучше иметь отношения с одним государством – СССР, чем со многими непредсказуемыми странами, которые образуются на постсоветском пространстве. Мы очень уважали Тэтчер за твердую политику на международной арене, но были разочарованы ее позицией по поводу будущего Украины", – рассказывал народный депутат первого созыва, диссидент и политзаключенный Олесь Шевченко.

Еще одним важным фактором, который дал понять, что Тэтчер не готова была признать Украину как самостоятельное государство, стало ее завуалированное заявление "У нас нет посольства в Калифорнии". Такой ответ получили политики УССР, которые поинтересовались, появится ли когда-нибудь в Лондоне украинское посольство, пишет BigKyiv. Тогда украинцы почувствовали, что Запад не готов к решительным действиям в их поддержку.

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