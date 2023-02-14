''Желаю мира'': Земфира, признанная в России ''иноагентом'', в День влюбленных поддержала Украину

Российская певица Земфира, которая 10 февраля получила почетный статус "иноагента" в РФ, решила выйти на связь с поклонниками. На фоне последних новостей, она сообщила, что не сильно встревожена "наказанием" минюста РФ. Кроме того, артистка поздравила фанатов с Днем святого Валентина и упомянула в своей речи Украину.

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Новым постом вокалистка поделилась в Instagram. Она опубликовала фотографию на фоне голубого неба и поблагодарила подписчиков за поддержку. Всего за час под постом исполнительницы набралось 800 комментариев (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Приветствую! С Днем святого Валентина. Спасибо за поддержку. Я в порядке, чего и вам желаю. И мира, конечно. Ваша певица", – лаконично написала Земфира под кадром. Она открыто высмеивает преступления Путина и выражает поддержку Украине на своих концертах.

"Лучше пост в ленте я сегодня не увижу. Земфира, спасибо вам за вас", "Спасибо вам за мужество и честность до конца", "На стороне света и это здорово", "Как приятно выглядит эта плашка "иноагента", "Быть признанным иностранным иноагентом – это знак качества. Поздравляю", "Иноагент – это звучит гордо", "Лучшая награда для лучших людей", – пишут фолловеры знаменитости под публикацией.

Напомним, список "иностранных агентов" в РФ пополняется едва ли не каждый день. Своим статусом могут похвастаться Максим Галкин, певица Монеточка, Моргенштерн, Юрий Дудь, Александр Невзоров, Гарри Каспаров, Андрей Макаревич, Мирон Федоров (Oxxymiron), Артур Смольянинов, Михаил Шац и многие другие российские деятели.

Недавно OBOZREVATEL информировал, что Монеточка резко отреагировала на внесение ее в список "иноагентов". Она написала в личном блоге, что как была на стороне Украины, так и останется до последнего. Девушку не пугают угрозы сограждан и хейт подписчиков.

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