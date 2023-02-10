Земфира признана ''иноагентом'' за поддержку Украины

Российскую рок-певицу Земфиру 10 февраля внесли в список "иноагентов". Как говорится в сообщении, исполнительница получила данный статус из-за концертов, которые она давала в "недружественных странах", а также из-за поддержки от иностранных источников. Кроме того, уточнили – вокалистка выступала против боевых действий в Украине.

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Об этом говорится в вечернем обновлении соответствующего реестра минюста РФ. Кроме Земфиры в список попал политик Дмитрий Гудков, журналист Сергей Асланян, активистка Татьяна Намазбаева и другие.

Стоит отметить, еще в феврале 2022 года рок-исполнительница осудила политику Путина. А осенью того же года она сделала неожиданное заявление на концерте на Кипре. На сцене звезда сказала, что молится о прекращении войны и хочет, чтобы Россия наконец-то остановила геноцид украинцев.

"Сегодня 228 день войны. 228 день ада, который стал реальностью. Я все это время много думала, разговаривала с собой об этом. Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я каждый день молюсь, чтобы война прекратилась. Чтобы моя страна прекратила эту войну", – заявила Земфира.

Публика поддержала своего кумира аплодисментами и возгласами "Нет войне". К слову, знаменитость не проживает в Российской Федерации.

Ранее OBOZREVATEL писал, что певица из Екатеринбурга Монеточка также была "награждена" статусом "иностранного агента". Девушка часто сталкивается с хейтом сограждан и однажды обнаружила на двери своей московской квартиры ругательства в ее адрес.

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