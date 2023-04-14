'Ждет третий суд': обманутая российская писательница отомстила предательнице Тодоренко

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, выбравшая сторону России, попала в громкий скандал. Несколько лет назад предательница решила написать детскую книгу. Для этого она нашла себе помощницу – молодую писательницу Дарину Мишину, которой пообещала гонорар. После проделанной работы девушки, экс-ведущая "Орел и Решка" отказалась платить ей деньги. Но Дарина не растерялась, наказав звезду.

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Как сообщают российские СМИ, Тодоренко на днях анонсировала выход своей книги под названием "Регина-путешественница спасает Австралию", но Мишина выпустила свое произведение раньше ее, не согласовав это с обидчицей. Кроме того, цену в предзаказе вокалистка поставила не совсем низкую – 700 рублей (316 гривен), в то время, когда Мишина назначила прайс 149 рублей (67 гривен).

"Отместка... Я думаю, это можно назвать моей главной мотивацией. Возможно, меня ждет третий суд или может, она (Регина Тодоренко, – ред.) наймет сразу десять райтеров, чтобы они ей за месяц написали десять книг. Мне самой интересен ее следующий ход. Жду с нетерпением", – комментирует ситуацию российская писательница.

Она отмечает, будучи автором идеи, сумеет реализовать всю серию книг быстрее, чем Тодоренко. К слову, девушка упомянула – продолжение под названием "Регина-путешественница в Южной Америке" уже готово к звукозаписи. Сказки нашли отклик у публики и завоевали первые хвалебные комментарии.

Мишина поиздевалась над артисткой, написав в личном блоге: "Дорогая моя, поздравь меня с выходом книги про Регину-путешественницу! Вторую часть я написала за две недели. Как думаешь, кто из нас двоих быстрее напишет книги по всем континентам и займет рынок?".

К слову, так как конфликт длится уже не один год, исполнительница подала иск в суд на писательницу за клевету, однако путинистке выиграть не удалось. Более того, сама Дарина подала ответный иск, потребовав гонорар за свою работу.

Недавно OBOZREVATEL писал, как Регина Тодоренко из любимой украинской телеведущей превратилась в фанатку кремлевского режима и стала "играть" против своих же сограждан. Кроме скандала с молодой публицисткой, она угодила не в одну неприятную ситуацию. Блондинку даже лишили звания "Женщина года".

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