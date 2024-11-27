Ждал украинский паспорт. Актриса Екатерина Вишнева рассказала о российском режиссере, встретившем вторжение в Киеве, но бежавшем в РФ

Актриса Екатерина Вишнева ("Голова", "Домик на счастье", "Моя любимая Страшко", "Село на миллион", "Хороший парень") рассказала о российском режиссере, который после полномасштабного вторжения остался в Украине, пытаясь получить наше гражданство, а когда этого не произошло, убежал в Россию. И теперь молчит о войне и работает на пропагандистское кино.

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Об этом Екатерина Вишнева рассказала в интервью OBOZ.UA. По ее словам, она написала бывшему другу сообщению с пожеланиями ощутить на себе все тяжести, которые сейчас переживают украинцы.

"До начала полномасштабного вторжения я дружила с одним российским режиссером, работавшим здесь, – вспоминает Екатерина Вишнева. – Он пол года сидел в Украине, надеясь получить украинский паспорт, писал мне: "Держись, но я не могу публично вас поддержать, у меня семья там". А потом бежал в Россию, где спокойно снимает кино, которое в основном там ныне пропагандистское. Написала ему, пожелала, чтобы почувствовал все, что переживают наши дети в бомбоубежищах. Матери, потерявшие на войне сыновей. Мужчина из моего родного Кривого Рога, у которого ракетный удар забрал всю семью… Он мне: "Ну, я не могу поддержать". "Честно, не гребет", – ответила.

"Я поняла, что это нация сц*кунов, п*дзунов и г*вноедов. Я маленький человек, ничего не решаю – так они любят говорить. Слушай, маленький человек, иди в ж*пу. Мы с Майдана все решаем. И не будем жить так, как ни хотим. А вы – гниль. Приезжали сюда, роскошествовали, ели икру ложками. А вернувшись назад, поджали хвосты", – эмоционально добавила актриса.

Полное интервью с Екатериной Вишневой читайте на OBOZ.UA здесь.

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