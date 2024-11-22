'Он потерял все'. Звезда 'Киборгов' назвал российского актера, который приятно удивил во время войны

Популярный актер Роман Ясиновский ("Киборги", "Довбуш", "Поймать Кайдаша", "Первые ласточки"), как и другие его коллеги, в свое время работал на одних съемочных площадках с россиянами. Артист говорит, что после полномасштабного вторжения только один российский актер вызывает у него уважение. Это Артур Смольянинов.

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Об этом Роман Ясиновский рассказал в интервью OBOZ.UA. Актер признался, что имел друзей из актерского круга в России, однако, по его словам, разочаровался в них.

"Да, у меня были друзья, которые приезжали сюда и говорили: "Киев – это любовь, город, где чувствуется запах свободы", – вспоминает Роман Ясиновский работу с российскими актерами. – Я слышал такое много раз. Но когда началась война, они промолчали и спокойно продолжили работать в России. Знаете, что я тогда понял? Большинство из них – это сц*куны. Хороших россиян там не стоит искать, у меня поведение только одного знакомого актера вызывало уважение. Это Артур Смольянинов. Он единственный, кто очень жестко высказывается против войны. Поэтому он потерял все и должен был уехать из РФ в Европу, где пришлось начинать жизнь фактически "с нуля". Но он остался человеком".

Известный российский актер Артур Смольянинов в своих интервью неоднократно признавался, что у него есть украинские корни и все свое детство проводил каникулы в Украине у бабушек-дедушек. В одном из разговоров он также вспоминал, как однажды встретился с Путиным. Это было на премьере фильма "9 рота", в котором Смольянинов сыграл одну из главных ролей. Это был закрытый показ ленты, организованный специально для Путина. Актер говорит, что после премьеры они проговорили почти час, и были две вещи, которые его шокировали.

"Я еще тогда начал подозревать, что что-то здесь не так. Мы сидели тогда с ним почти час. У меня остались в памяти два самых ярких воспоминания. Первое впечатление – это запах, исходящий от него. Какие-то спецпарфюмированные войска, наверное, поработали, потому что у меня это вызвало тогда ощущение какой-то абсолютной инстинктивной льстивости. Я никогда в жизни не чувствовал такого запаха. Мне кажется, здесь не бывает мелочей. Это все спецоперация. А второе: мы проговорили час. Об Афганистане разговаривали, и он стал говорить о том, что "американцам выгоден этот наркотрафик". И очень убедительно все это звучало. У него приемы манипуляции виртуозные. Но после того, как мы вышли оттуда, я спросил себя: о чем мы говорили? И я понял, что не помню ни слова. Это был просто серый туман", – говорит Смольянинов.

Полное интервью с актером Романом Ясиновским читайте на OBOZ.UA в субботу, 23 ноября.

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