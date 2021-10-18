Жан-Клоду Ван Даму – 61 год: главные женщины в жизни секс-символа Голливуда

Актер Жан-Клод Ван Дамм 18 октября празднует день рождения. Ему исполнился 61 год. За его плечами роли в культовых боевиках, невиданный успех в Голливуде и сотни романов с девушками, в том числе и с украинками.

Но мало кто знает, что он построил головокружительную карьеру именно благодаря своим женам. OBOZREVATEL рассказывает о женщинах Ван Дамма, которые сыграли знаковую роль в его жизни.

Мария Родригес

Жану-Клоду было восемнадцать, когда он женился на богатой 25-летней девушке Марии Родригес. Она вложила свои деньги в его идею открыть спортклуб с тренажерами и рингом. Грубо говоря, это был брак по расчету.

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Мария и дальше продолжала давать деньги будущей звезде Голливуда, но все равно это не спасло их отношения. Жан-Клод бросил Родригес, когда по-настоящему влюбился в другую.

Жаклин Биссет

Актриса Жаклин Биссет завязала романтические отношения с Ван Даммом, когда тот еще был женат на Марии Родригес. Именно из-за нее он ушел из семьи.

Биссет всегда верила в своего избранника и предсказывала ему большое будущее в Голливуде. Когда Жан-Клод переехал в США строить карьеру, любимая начала ему изменять.

Синтия Дердерян

Второй брак с Синтией Дердерян был заключен в корыстных целях. Благодаря своей второй жене Ван Дамм закрепился в США и получил вид на жительство.

Тесть помогал ему улучшать английский язык. Когда Жана-Клода утвердили на роль в киноленте "Кровавый спорт", он сразу бросил жену.

Глэдис Португез

Третья жена Ван Дамма Глэдис Португез является чемпионкой мира по бодибилдингу. Они познакомились на вечеринке, когда девушка выступала перед гостями. Жан-Клод подошел тогда и сказал, что женится на ней.

В браке родились девочка и мальчик, а Ван Дамм стал знаменитым и долгое время хранил жене верность. Его неоднократно ловили в постели с разными девушками, но любящая жена до сих пор прощает ему предательства.

Алена Каверина

Будучи в браке с Глэдис Португез, Ван Дамм влюбился в молодую украинку Алену Каверину. Она работает его личной переводчицей и путешествует по миру вместе с актером.

Из-за нее Ван Дамм зачастил в Украину, останавливался в Киеве и даже ездил знакомиться с родителями любимой в Кривой Рог. Алена сначала афишировала отношения с Жан-Клодом, но сейчас совместных фото уже не публикует.

Актер осыпает молодую красавицу дорогими подарками, которыми она хвастается в сети. Жан-Клод хотел даже расставаться со своей официальной женой, но передумал.

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