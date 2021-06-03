Что будет, если тренироваться как Ван Дамм: блогеры провели эксперимент. Видео

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Блогеры рассказали, что будет, если тренироваться как Ван Дамм

Блогеры и по совместительству бодибилдеры из США решились на смелый эксперимент – повторили полноценную тренировку всемирно известного актера Жан-Клода Ван Дамма. После пережитых испытаний они пришли у выводу, что выполнить комплекс его упражнений под силу далеко не каждому, даже хорошо подготовленному спортсмену.

Брэндон, Хадсон и Дьюк Уайт начали с подтягиваний за голову на турнике. Каждому из них удалось сделать от 7 до 15 повторений. Об этом мужчины рассказали на своем YouTube-канале Buff Dudes, передает Medialeaks (чтобы смотреть фото и видео , проскролльте до конца страницы).

Далее главные герои выполнили пружинные отжимания на кулаках. Было также важное условие: ноги бодибилдеров должны быть выше уровня головы. Так, блогеры смогли сделать от 10 до 15 повторений.

Блогеры сделали тренировку Ван Дамма.
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Мужчины выполняют тренировку.
Блогеры выполняют тренировку.

Еще одно упражнение — шпагаты. Для выполнения необходим специальный тренажер, чтобы проверить, насколько сильно мужчины смогут развести свои ноги из сидячего положения. Дьюк остановился на отметке 139 сантиметров, тогда как результат Брэндона оказался выше – 155 сантиметров.

Блогеры повторили тренировку.
Блогеры повторили тренировку Ван Дамма.

"Жан-Клод Ван Дамм был не таким, как все. Он делает то, чего другие не могут. Например, как тот шпагат в рекламе грузовиков", – поделились ребята своими впечатлениями после завершения тренировки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в интернете появился ролик, на котором беларус Денис Блохин решил повторить знаменитый трюк со шпагатом в исполнении Ван Дамма. Видео впечатлило пользователей сети, которые оставляли восхищенные комментарии.

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