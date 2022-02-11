Беленюк растрогал фанатов редким фото с мамой

Украинский борец классического стиля, депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Жан Беленюк растрогал подписчиков редкой фотографией со своей мамой Светланой. Он вспомнил, что женщина воспитала его одна.

Соответствующий пост 31-летний спортсмен и политик обнародовал на своей странице в Instagram. Он поделился снимком с мамой, а также советом почитать роман "Обещание на рассвете" (1960) французского писателя Ромена Гари.

Судя по всему, это произведение очень нравится Беленюку. "Книга обязательна для прочтения всем мальчикам, воспитанным матерью-одиночкой", – написал он.

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В "Обещании на рассвете" автор рассказывает историю своего детства и юности, проведенного с матерью, бывшей российской актрисой, которая питала к сыну безграничную любовь и веру в него.

Народный избранник навел любимую цитату из книги: "Плохо и рано быть так сильно любимым в юности, это развивает дурные привычки... Вместе с материнской любовью на заре вашей юности вам дается обещание, которое жизнь никогда не выполняет... Позже всякий раз, когда женщина сжимает вас в объятиях, вы понимаете, что это не то. Вы постоянно будете возвращаться на могилу своей матери, воя как покинутый пес. Никогда больше, никогда, никогда!.. Я не говорю, что надо помешать матерям любить своих малышей. Но уверен, что было бы лучше, если бы они любили кого-нибудь еще".

Ранее в интервью "Гордону" знаменитость рассказал, что мама является его главной поддержкой и очень переживает за его успехи в спорте. "Дни моих соревнований она провела в храмах, молясь и прося у бога, чтобы он помог мне добыть [медаль]. И, соответственно, она мной гордится. Я единственный сын", – говорил Беленюк.

Отец звезды Винсент Ндагиджимана, который родился в Руанде, погиб в 2001-м. Тогда Беленюку было 10 лет. Он пояснил, что папа был довольно известным в своей стране, а его семья – зажиточной.

"Мой отец погиб, насколько мне дядя объяснял, по политическим мотивам… Они ехали с группой единомышленников в один из районов Руанды, выехал грузовик, который просто снес их машину. И никаких разбирательств не было, никого не посадили за это", – рассказывал олимпийский чемпион.

Пост Беленюка с фотографией мамы собрал более 5 тыс. лайков. В комментариях многие поддержали спортсмена и его маму. Некоторые даже признались, что расплакались. "Единственный любимый мужчина в жизни женщины – это сын. Все остальное – увлечения", – написала одна из подписчиц.

Коротко о знаменитости:

Жан Венсанович Беленюк – украинский спортсмен, чемпион мира по греко-римской борьбе. Родился в Киеве в 1991 году. Борьбой начал всерьез заниматься уже в девятилетнем возрасте.

Как писал OBOZREVATEL, 24 января Жан Беленюк отпраздновал 31-й день рождения. Он довольно своеобразно – в стиле Усика – поздравил сам себя с праздником.