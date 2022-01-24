Беленюк в стиле Усика поздравил себя с Днем рождения

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг Жан Беленюк в понедельник, 24 января, празднует день рождения. Депутату Верховной Рады от фракции "Слуга народа" исполняется 31 год. Прославленный спортсмен похвастался, что принимает много поздравлений, а сам себя поздравил довольно своеобразно.

На своей странице в Instagram Жан разместил фотографию в широком коричневом костюме. "31. Спасибо Богу за все", – написал Беленюк. Также очень часто благодарят Бога "за все" знаменитые украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко.

В последнее время Жана чаще можно увидеть в официальной одежде, а не в спортивной форме.

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"Статус обязывает", "Собрался жениться", "Тебе очень идет", "Надоело ходить в спортивных костюмах", – отзываются в сети фолловеры борца и депутата.

Хотя недавно Жан поздравлял всех с Новым годом фотографией в забавной домашней обстановке.

Напомним, в коллекции Беленюка, кроме "золота" Токио-2020, есть серебряная медаль Олимпиады-2016 в Рио.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жан Беленюк отреагировал на смену гражданства украинским борцом.

Накануне определились победители чемпионата Украины по вольной борьбе.