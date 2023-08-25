Жаловался на боль в сердце: скончался известный украинский актер. Фото

В возрасте 58 лет ушел в вечность известный украинский театральный и киноактер Юрий Потапенко. Артист работал в Молодом театре, где заявили, что шокированы известием о его смерти.

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По словам коллег Потапенко, он жаловался на боль в сердце. Соответствующий пост появился на официальной странице Молодого театра (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Неожиданная новость шокировала семью Молодого. Еще две недели назад в разговоре Юрий пожаловался на боль в сердце, а сегодня его не стало. В это трудно поверить, трудно принять. Юрий Потапенко посвятил Молодому 32 года своей жизни. Играл в спектаклях "Гагарин і Барселона", "Очарованный", "Момент", "Осенний блюз", "Саломея", "Сватовство на Гончаровке", – говорится в посте.

В фильмографии талантливого артиста было 56 кинопроектов, среди которых "Тарас Шевченко. Завещание", "Кайдашева семья" и "На линии жизни".

Коллеги актера вспомнили, что зрители ценили его умение воплотить любых персонажей. В театре также добавили, что Юрий Потапенко был искренним другом, готовым подставить плечо в беде.

Актер родился 1 августа 1965 года. Он окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого.

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