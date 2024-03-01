Зеленского снимут, а она станет звездой Украины: стало известно, что предательнице Денисовой пообещали в России

Когда-то хореограф Татьяна Денисова была любимицей украинской публики, как вдруг она решила строить карьеру в РФ, а после полномасштабного вторжения вовсе выбрала молчаливую позицию ради сохранения кровавых российских рублей. Стало известно, что деньги для танцовщицы всегда были приоритетнее чести, поэтому она выбирала между Украиной и Россией не по политическим предпочтениям, а по принципу "где больше заплатят". Как можно было догадаться, "больше" предложили в Кремле, сразу обозначив условия сотрудничества с РФ для развития карьеры.

Кроме того, в 2017-м Денисова начала дружить с окружением кума диктатора Путина, пророссийского экс-нардепа Виктора Медведчука. Так что запроданка верила, или скорее надеялась, что именно ОПЗЖ придет к власти в Украине. По крайней мере, именно такую информацию раскрыл эксклюзивно для OBOZ.UA источник, приближенный к кругу звезды.

Инсайдер раскрыл, что у Денисовой позиции как таковой нет – для нее не играет роли, в какой стране и под каким режимом жить. Он привел цитату звезды-запроданки: "Пусть на верхах разбираются сами, главное, чтобы на телевизоре был плодотворный урожай".

По словам источника, Кремль вкладывал и продолжает вкладывать огромные бюджеты в отечественные шоу, которые, несмотря на развлекательную оболочку, носят пропагандистский характер. Соответственно, выбор Денисовой переехать в страну-агрессорку был обусловлен тем, что ей предложили присоединиться к высокобюджетным проектам, а также озвучили дальнейший сценарий развития карьеры в случае сотрудничества с РФ.

Инсайдер также отметил, что танцовщица еще с 2014 года "выжидала, когда в Украину придет правящий режим РФ", ведь уезжать из Киева не хотела – ее здесь, видите ли, все устраивало и она "не желала начинать с нуля где-нибудь".

В 2017-м, как мы уже отметили выше, приятелями Денисовой становятся пророссийские депутаты. В связи с этим хореограф делала большую ставку на то, что действующего президента Украины Владимира Зеленского в 2022 году "снимут", а на его место придет Медведчук и другие путинские миньоны из ОПЗЖ.

Денисовой же, отмечает источник, пообещали после смены власти быть одной из топовых ведущих на украинском телевидении. Впрочем, как мы уже знаем, все пошло не по плану, так что предательница быстро сбежала. В России ей в это время пообещали право собственности на квартиру в Москве. "Но она до сих пор ждет", – резюмировал инсайдер.

Напомним, ранее бывший муж Денисовой, украинский певец Александр Кривошапко рассказал, что танцовщица отказалась от гражданства Украины и получила российский паспорт. По словам музыканта, она сделала это в декабре 2021 года.

Как писал OBOZ.UA, Татьяна Денисова, встретив вторжение в Киеве, утверждала, что именно здесь ее дом. По крайней мере, об этом в нашем интервью рассказал коллега танцовщицы Евгений Кот.

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