Зеленский собран и дисциплинирован, а Зеленская очень закрыта: Ефросинина поделилась впечатлениями о президенте и первой леди

Телеведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина много лет знакома с президентом Украины Владимиром Зеленским и его женой Еленой. За это время они прошли этап сотрудничества на ТВ-проектах с лидером украинцев, а теперь общая работа объединяет артистку и первую леди, поскольку они вдвоем интересуются проблемами гендерного неравенства и насилия.

В интервью "Украинской правде" Маша Ефросинина рассказала о своем опыте общения с супругами и впечатлениями от этих разговоров. Бывшего шоумена, построившего медиаимперию до президентства, ведущая назвала "одним из лучших партнеров в ее жизни". Еще 15 лет назад, когда звезды сотрудничали на разных проектах, она отмечала надежность, собранность и дисциплинированность своего коллеги.

"Сценарий есть заранее, все прописано, все проговорено, все очень легко, все шутки ложились на меня, все пассажи, которые мы отрабатывали. Владимир один из немногих партнеров, которые дают работать в паре. В работе он максимально все контролирует. То есть он не работал так, как я. Например, мы были ведущими "Телетриумфа", он уточнял, кто где стоит, куда выходят награждающие, где стоят микрофоны, – вспомнила Ефросинина.

В то же время Зеленский не был гостем на всех медиамероприятиях, где собирались его коллеги. Маша Ефросинина считает, что артист был в это время занят, поэтому, когда все телезвезды еще были просто ведущими, он уже украшал обложку Forbes и добился огромных успехов в кино и телепроизводстве.

Свои отношения с президентом она описала как "теплое уважение" и вспомнила всего один 30-минутный разговор с ним в гримерке. А жену лидера артистка считает закрытой, хоть и не вкладывает в это слово плохих ассоциаций.

Они познакомились в 2016 году, но впервые Елена Зеленская позвала к себе звезду в 2019-м. Она попросила подготовить отчет по ситуации с гендерно обусловленным насилием в Украине, что в то время уже было специализацией Ефросининой.

"У нас нет особых отношений. Мы виделись за все эти годы каденции президента раза три в ее офисе. И постоянно пересекались на мероприятиях, посвященных борьбе с домашним насилием. Она очень закрыта. Ты смотришь на нее и думаешь: лучше вот не буду подходить и не буду беспокоить. Я думаю, что ей не нравится публичность", – поделилась мыслями артистка.

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