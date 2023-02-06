Президент Украины Владимир Зеленский трогательно поздравил свою жену Елену Зеленскую с 45-летием. Он поблагодарил любимую за поддержку и двух замечательных детей, а также пожелал ей, чтобы день победы над российскими оккупантами настал как можно быстрее.

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Щемящее сообщение появилось в Instagram гаранта с фотографией его избранницы. В комментариях украинцы присоединились к поздравлениям (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Любимая моя ЕВ (Елена Владимировна – ред), я хочу поблагодарить тебя. За то, что ты есть. В моей жизни. За то, что ты сейчас здесь. За веру твою в Украину и победу. За то, что укрепляешь меня. За все годы, часы, минуты и еще раз за этот год", – начал глава независимой страны.

Он также выразил благодарность любимой за ее эмоциональное и отважное представление интересов Украины на международной арене и воспитание дочери Александры и сына Кирилла.

"Желаю одного тебе. Чтобы день победы людей над орками скорее настал в твоей жизни. В нашей жизни. В жизни всего народа. Желаю, люблю, поздравляю. Любимая ЕВ, твой ВА (Владимир Александрович – ред).

"От ваших отношений веет теплом. Даже несмотря на войну. Это вдохновляет", "Поздравляем первую леди с днем рождения. Улыбок и счастье на всю вашу и нашу большую украинскую семью", "С днем рождения, лучшая дама. Веры и силы, любви и воодушевления", – написали в комментариях украинцы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Елена Зеленская поздравила мужчину с 45-летием. Она призналась, как последний год повлиял на главу Украины.

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