Зеленский мощно обратился к зрителям ''Золотого Глобуса'' и высказался о Третьей мировой войне: это не трилогия, Украина победит

В ночь на 11 января в Лос-Анджелесе состоялось 80-е вручение наград престижной премии "Золотой Глобус". Актер Шон Пенн представил публике видеоролик, на котором выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Видео дня

Он обратился к кинолюбителям с мощной речью о войне в Украине. Слова главы независимого государства передали журналисты топовых мировых СМИ, таких как CNN (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Владимир Зеленский начал свою речь с упоминания об основании премии "Золотой Глобус" в 1943 году, когда люди были утомлены войной. Впрочем, напомнил президент Украины, уже тогда было понятно, кто победит.

"Впереди были еще битвы и слезы, именно тогда появилась премия "Золотой Глобус". Сейчас 2023 год. Война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется. Впереди еще битвы и слезы, но теперь я точно могу сказать, кто лучший в прошлом году, – это вы. Свободные люди свободного мира", – сказал гость премии.

Владимир Зеленский затронул тему, волнующую многих иностранцев, – Третья мировая война. Он заверил, что украинцы могут остановить российских террористов.

"Первая мировая война унесла миллионы жизней. Вторая мировая война унесла десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет, это не трилогия. Украина прекратит российскую агрессию на нашей земле", – заявил украинский президент.

Отмечается, что собравшиеся на церемонии вручения аплодировали, выслушав видеообращение Владимира Зеленского.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Владимир Зеленский выступил с обращением ко всему миру на 64-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми". В коротком видео, записанном заранее, политик рассказал о войне в Украине, попросил поддержки, максимальной огласки и распространения правды.

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