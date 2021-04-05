Зеленская выбрала для встречи с женой шейха Катара белоснежный костюм. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая сейчас находится в Катаре, появилась на встрече со второй супругой 3-го эмира Катара – шейхой Мозой бинт Насер аль-Миснед – в костюме белого цвета, который состоит из укороченного пиджака и длинной юбки.

Свой образ она дополнила светлой рубашкой, бежевыми лодочками на каблуке и черной защитной маской для лица. Соответствующие снимки были опубликованы на официальной странице Зеленской в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Сегодня имела удовольствие пообщаться с шейхой Мозой бинт Насер аль-Миснед. Человеком, который уже 26 лет возглавляет Катарский фонд образования, науки и общественного развития. На встрече мы обсудили ряд вопросов, связанных с преодолением последствий пандемии COVID-19, культурно-гуманитарным сотрудничеством и поддержкой молодежи", – говорится в подписи к фото.

Елена Зеленская показала стильный образ на встрече с женой шейха Катара Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская показала стильный образ Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская в элегантном костюме Instagram mozabintnasser

Елена Зеленская на встрече с женой шейха Катара Instagram Елены Зеленской

Посещая Катар первая леди, похоже, выбрала исключительно черно-белую гамму. Так, с самолета она сошла в длинной юбке молочного цвета, которую скомбинировала с удлиненным пиджаком. Подчеркнули образ лодочки на среднем каблуке и платок с ярким принтом.

Елена Зеленская показала стильный образ Instagram uafirstlady

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