Зеленська вибрала для зустрічі з дружиною шейха Катару білосніжний костюм. Фото

Юля Ухіна Люди 17:43, 5.04.2021 Оновлено: 17:52, 5.04.2021

Перша леді України Олена Зеленська, яка зараз перебуває в Катарі, з'явилася на зустрічі з другою дружиною 3-го еміра Катару – шейхою Мозою бінт Насер аль-Міснед – у костюмі білого кольору, який складається з укороченого піджака і довгої спідниці.

Свій образ вона доповнила світлою сорочкою, бежевими човниками на каблуці й чорною захисною маскою для лиця. Відповідні знімки були опубліковані на офіційній сторінці Зеленської в Instagram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні мала задоволення поспілкуватися з шейхою Мозою бінт Насер аль-Міснед. Людиною, яка вже 26 років очолює Катарський фонд освіти, науки та суспільного розвитку. На зустрічі ми обговорили низку питань, пов'язаних із подоланням наслідків пандемії COVID-19, культурно-гуманітарною співпрацею та підтримкою молоді", – йдеться у підписі до фото.

Олена Зеленська показала стильний образ на зустрічі з дружиною шейха Катару
Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська показала стильний образ
Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська в елегантному костюмі
Instagram mozabintnasser
Олена Зеленська на зустрічі з дружиною шейха Катару
Instagram Олени Зеленської

Відвідуючи Катар, перша леді, схоже, вибрала суто чорно-білу гаму. Так, із літака вона зійшла в довгій спідниці молочного кольору, яку скомбінувала з подовженим піджаком. Підкреслили образ човники на середньому каблуці й хустка з яскравим принтом.

Олена Зеленська показала стильний образ
Instagram uafirstlady

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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