Зеленская продемонстрировала изысканные образы на официальных встречах в Катаре. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская показала несколько стильных образов в Катаре, куда они с супругом прибыли с официальным визитом.

Так, с трапа самолета она сошла в длинной юбке молочного цвета, которую скомбинировала с удлиненным пиджаком. Подчеркнули образ лодочки на среднем каблуке и платок с ярким принтом. Соответствующие кадры появились на фан-странице Зеленской в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Затем первая леди появилась на публике в брючном костюме красного цвета, дополнив его черной блузой и обувью на маленьком каблуке.

Отметим, что Елена Зеленская в рамках развития направления публичной и культурной дипломатии проведет встречи с председателем катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation Мозою бинт Нассер, председателем катарской государственной институции Qatar Museums Меяссою бинт Хамад Аль Тани, а также с женой Эмира Катара Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани.

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