Зеленская впервые с начала войны опубликовала свои свежие фото

Супруга президента Украины и общественный деятель Елена Зеленская впервые с начала полномасштабного вторжения России показала себя публике. Она поделилась новыми фотоснимками. Кадры были запечатлены во время видеоконференции с коллегами жены украинского лидера.

На своей странице в Instagram первая леди опубликовала пост о друзьях. Она рассказала об общении "с родственными душами" – первой леди Литвы Дианой Науседене и первой леди Франции Брижит Макрон. По словам Зеленской, им пришлось выслушать много благодарности за помощь Украине в войне. В частности, за то, как приняли у себя украинских женщин и детей, они уже пошли в местные сады и школы.

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"Как хорошо слышать голоса друзей. Как важно задать простой вопрос "как ты?" и ответить на него самому. Это очень важно для каждого из нас каждый день войны", – написала жена Владимира Зеленского.

Кроме того, она добавила, что в Литве изменили восемь законов, чтобы украинцы могли пользоваться всеми преимуществами граждан этой страны, в частности, бесплатными лекарствами и медицинской помощью. В Вильнюсе создается совершенно новый проект – Украинский центр.

"С госпожой Дианой запланировали развивать его так, чтобы там были языковые курсы, возможности для получения психологической помощи. Чтобы центр стал украинским сердцем Литвы – местом проведения конференций, встреч, чтобы помогал нашим гражданам интегрироваться. Кстати, Украинский центр – это теперь официальное название, мы согласовали ее как раз во время этого видеообщения", – добавила первая леди.

Также она поблагодарила Францию, которая приняла на лечение 45 украинских детей с онкологией.

"Четверо из этих пациентов прибыли во Францию на днях в рамках нашей программы эвакуации онкобольных детей через Львов и Польшу", – написала Зеленская.

Во французских школах уже учится 14 тысяч 300 украинских учеников.

"Словом, вот что такое по-настоящему близкие страны и отношения. Дружба, которая формируется у таких в языках, будет самой крепкой. Спасибо, друзья! Жду, когда сможем обняться при личной встрече", – резюмировала жена украинского лидера.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленская заявила, что наибольший страх, кроме российских зверств, у нее вызывает возможность привыкнуть к войне. По словам первой леди, она часто плачет и чувствует гнев из-за того, что творят оккупанты в Украине.