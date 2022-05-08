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Зеленская впервые с начала войны опубликовала свои свежие фото

Ульяна Виноградова
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Зеленская впервые с начала войны опубликовала свои свежие фото

Супруга президента Украины и общественный деятель Елена Зеленская впервые с начала полномасштабного вторжения России показала себя публике. Она поделилась новыми фотоснимками. Кадры были запечатлены во время видеоконференции с коллегами жены украинского лидера.

На своей странице в Instagram первая леди опубликовала пост о друзьях. Она рассказала об общении "с родственными душами" – первой леди Литвы Дианой Науседене и первой леди Франции Брижит Макрон. По словам Зеленской, им пришлось выслушать много благодарности за помощь Украине в войне. В частности, за то, как приняли у себя украинских женщин и детей, они уже пошли в местные сады и школы.

Елена Зеленская пообщалась с первыми леди Литвы и Франции.
Видео дня

"Как хорошо слышать голоса друзей. Как важно задать простой вопрос "как ты?" и ответить на него самому. Это очень важно для каждого из нас каждый день войны", – написала жена Владимира Зеленского.

Кроме того, она добавила, что в Литве изменили восемь законов, чтобы украинцы могли пользоваться всеми преимуществами граждан этой страны, в частности, бесплатными лекарствами и медицинской помощью. В Вильнюсе создается совершенно новый проект – Украинский центр.

Елена Зеленская опекается украинскими детьми, пострадавшими от российской войны.

"С госпожой Дианой запланировали развивать его так, чтобы там были языковые курсы, возможности для получения психологической помощи. Чтобы центр стал украинским сердцем Литвы – местом проведения конференций, встреч, чтобы помогал нашим гражданам интегрироваться. Кстати, Украинский центр – это теперь официальное название, мы согласовали ее как раз во время этого видеообщения", – добавила первая леди.

Также она поблагодарила Францию, которая приняла на лечение 45 украинских детей с онкологией.

Елена Зеленская заявила, что дружба в условия войны – самая крепкая.

"Четверо из этих пациентов прибыли во Францию на днях в рамках нашей программы эвакуации онкобольных детей через Львов и Польшу", – написала Зеленская.

Во французских школах уже учится 14 тысяч 300 украинских учеников.

"Словом, вот что такое по-настоящему близкие страны и отношения. Дружба, которая формируется у таких в языках, будет самой крепкой. Спасибо, друзья! Жду, когда сможем обняться при личной встрече", – резюмировала жена украинского лидера.

Елена Зеленская показала свои новые фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленская заявила, что наибольший страх, кроме российских зверств, у нее вызывает возможность привыкнуть к войне. По словам первой леди, она часто плачет и чувствует гнев из-за того, что творят оккупанты в Украине.