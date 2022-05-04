Елена Зеленская призвала украинцев не привыкать к войне: это страшнее, чем зверства россиян

Жена президента Украины, общественная деятельница Елена Зеленская призналась, что наибольший страх у нее вызывает, кроме российских зверств, возможность привыкнуть к войне. По ее словам, она часто плачет и чувствует гнев из-за того, что творят оккупанты в Украине.

"Очень страшно привыкнуть. Трагедий уже столько, что они пытаются стать обыденностью, как для мариупольцев, которым приходится идти за водой мимо трупов соседей", – рассказала Зеленская в интервью для Good Morning Britain.

Первая леди отметила, что человеческая психика устроена таким образом, что приспосабливается к стрессу.

"Первые смерти всегда шокируют больше, чем десятые и двадцатые. Но кроме инстинктов самозащиты, мы должны иметь ум и совесть. Мы должны каждый день говорить себе: "я не привыкну. Я никогда к этому не привыкну и не имею такого права", – указала она.

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Зеленская добавила, что только живым сердцем можно остановить ужасы, которые совершают российские оккупанты.

"Мне кажется, что все вокруг меня чувствуют то же самое – а что еще ты можешь чувствовать, когда видишь убитого человека возле собственного дома? Ребенок на могиле матери на собственном дворе? Расстреляна машина с надписью "Не стреляйте, дети"?" – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Зеленская назвала роковую ошибку диктатора-президента РФ во время планирования нападения на независимое государство. По словам супруги президента Владимира Зеленского, тиран Путин не учел, что в соседней стране война мгновенно соединила личное и гражданское.