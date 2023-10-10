Зеленская вместе с Монатиком, Ефросининой и другими звездами зачитали стихотворение 'Як ти?' и тронули украинцев. Видео

Сегодня, 10 октября, отмечается Всемирный день ментального здоровья. В честь этой даты первая леди Украины Елена Зеленская вместе с украинскими звездами записала трогательное видео. В нем жена президента, а также артисты, ведущие, дизайнеры, комики и блогеры зачитали стихотворение "Як ти?", написанное музыкантом Дмитрием Монатиком.

Посыл стихотворения заключается в том, чтобы призвать украинцев не молчать о своей боли, печали, горе и тревогах, которые многие переживают из-за террористической войны. Черно-белое видео Зеленская разместила на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Ти як? Посеред океану болю маєш сили ще пливсти? Чи маєш сили плекати надії у спокійний світ? Як ти Чи все ще можеш пережити усі втрати? Чи можеш роздивитись у простих речах хороший знак? Ти як? Ми не збиралися проходити терор. Навіть не думали, що нас захочуть із собою порівняти хворі ті варʼяти... здорового полікувати. Прошу тебе – годі мовчати. Як ти? Я знаю, мовчки часто хочеться кричати. Коли навіть першого вдоху не зробили немовлята. Коли для страху вже не вистачає місця, щоб сховати. Коли хочеться на повну дихати, а в котрий раз виходить тільки задихатись. Прошу, не дай себе зламати. Поговори зі мною. Як ти?", – трогательно говорят с экрана знаменитости.

Видео дня

К Елене Зеленской и этой инициативе присоединились певцы Дима Монатик и Александра Зарицкая из группы KAZKA, ведущие Маша Ефросинина, Тимур Мирошниченко и Егор Гордеев, блогер Даша Квиткова, юморист Влад Шевченко, дизайнер Екатерина Сильченко.

Поэтическими строками под сопровождение фортепиано они призвали соотечественников заботиться о своем ментальном здоровье, потому что это очень важно.

Зеленская в свою очередь оставила в описании под видео: "Война и ее последствия очень тяжелое бремя, которое по силам не каждому. Никто в этих условиях не должен оставаться наедине со своим бременем. Нельзя дать ему сломать себя, а значит, нельзя молчать, когда не хватает сил. Просите о помощи. Предлагайте помощь. Мы должны жить, поэтому должны говорить друг с другом".

А комментаторы пишут: "Прекрасная инициатива!", "Сильно", "Как? Как все – держимся".

Как писал OBOZREVATEL, в День защитников и защитниц Украины, который отмечается 1 октября, маленькие граждане записали обращение к тем, благодаря кому мы продолжаем жить в свободной, демократической и суверенной стране. И малыши, и подростки уверенно верят в Победу, когда герои вернутся домой и обнимут своих детей.

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