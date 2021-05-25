Зеленская в прямом эфире приготовила блюда из нового школьного меню. Фото и видео

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с популярным поваром Евгением Клопотенко приготовила пищу, которая с нового учебного года появится в школьных столовых. Как стало известно, теперь в меню будет 160 позиций.

Так, теперь дети будут питаться львовским сырником и шпундрой – блюдо из свеклы и тушеного мяса, а также морковным салатом, булгуром и йогуртом с бананом. Об этом говорится в сюжете программы "Сніданок з 1+1" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Кроме этого, теперь есть блюда для тех, у кого аллергия на молоко, а также уменьшено количество хлеба, сахара и соли. Колбасу, сосиски, консервы и жареную пищу с меню убрали.

В прямом эфире Зеленская приготовила два салата: первый – с твердого сыра, вареного яйца, сырой моркови, зеленого лука, куркумы и сметаны, а второй – с синей и белой капусты, соуса "винегрет", солнечного масла, лимонного сока и сладкой горчицы. А повар Клопотенко испек вкусный пирог.

Стоит отметить, что первая леди на программу пришла в белом платье-рубашке с длинными рукавами и цветочным орнаментом. Волосы супруга президента собрала, а также сделала легкий дневной макияж.

Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, первая леди Украины Елена Зеленская продемонстрировала на публике элегантный костюм нежно-голубого цвета. Свой аутфит супруга президента дополнила стильными аксессуарами и обувью.