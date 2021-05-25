Зеленская появилась на публике в элегантном костюме нежно-голубого цвета. Фото
Первая леди Украины Елена Зеленская продемонстрировала на публике элегантный костюм нежно-голубого цвета. Свой аутфит супруга президента дополнила стильными аксессуарами и обувью.
Знаменитость посетила мероприятие, на котором представила обновленное меню для украинских школьников. Соответствующие фото Зеленская опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, первая леди вышла в свет в костюме с удлиненного пиджака голубого цвета и такого же оттенка укороченных брюк прямого кроя. Под низом виднелся белый топ, а из обуви Зеленская предпочла черные туфли-лодочки.
Кроме того, свой лук жена президента Украины дополнила аксессуарами в виде золотых сережек и легким дневным макияжем с акцентом на глаза.
Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".
Напомним:
стилистов Елены Зеленской часто критикуют за то, как они подбирают наряды для первой леди.
Например, на фотовыставку, организованную посольством Аргентины в Украине, женщина надела брючный костюм оверсайз карамельного оттенка и вызвала волну негатива в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее первая леди Украины Елена Зеленская провела видеоконференцию в стильном наряде. Она появилась перед камерой в пиджаке с принтом в белые полосы и черном гольфе.
Также Зеленская встретила литовскую делегацию в модном наряде. Для церемонии она выбрала пальто винного цвета с накладными карманами и большими пуговицами, подчеркнув высокую талию поясом чуть более яркого оттенка.
Первая леди Украины Елена Зеленская вышла в свет в очередном стильном образе – костюме болотного оттенка и белой обуви. Так, супруга президента посетила Мариинский дворец в Киеве, где запустили аудиогид.