Зеленская появилась на публике в элегантном костюме нежно-голубого цвета. Фото

София Ковнир
София Ковнир
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Зеленская появилась на публике в элегантном костюме нежно-голубого цвета. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская продемонстрировала на публике элегантный костюм нежно-голубого цвета. Свой аутфит супруга президента дополнила стильными аксессуарами и обувью.

Знаменитость посетила мероприятие, на котором представила обновленное меню для украинских школьников. Соответствующие фото Зеленская опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, первая леди вышла в свет в костюме с удлиненного пиджака голубого цвета и такого же оттенка укороченных брюк прямого кроя. Под низом виднелся белый топ, а из обуви Зеленская предпочла черные туфли-лодочки.

Кроме того, свой лук жена президента Украины дополнила аксессуарами в виде золотых сережек и легким дневным макияжем с акцентом на глаза.

Первая леди вышла в свет в костюме с удлиненного пиджака голубого цвета
Свой лук жена президента Украины дополнила аксессуарами
Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского

  • Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее первая леди Украины Елена Зеленская провела видеоконференцию в стильном наряде. Она появилась перед камерой в пиджаке с принтом в белые полосы и черном гольфе.

  • Также Зеленская встретила литовскую делегацию в модном наряде. Для церемонии она выбрала пальто винного цвета с накладными карманами и большими пуговицами, подчеркнув высокую талию поясом чуть более яркого оттенка.

  • Первая леди Украины Елена Зеленская вышла в свет в очередном стильном образе – костюме болотного оттенка и белой обуви. Так, супруга президента посетила Мариинский дворец в Киеве, где запустили аудиогид.

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