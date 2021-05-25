Зеленская появилась на публике в элегантном костюме нежно-голубого цвета. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская продемонстрировала на публике элегантный костюм нежно-голубого цвета. Свой аутфит супруга президента дополнила стильными аксессуарами и обувью.

Знаменитость посетила мероприятие, на котором представила обновленное меню для украинских школьников. Соответствующие фото Зеленская опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, первая леди вышла в свет в костюме с удлиненного пиджака голубого цвета и такого же оттенка укороченных брюк прямого кроя. Под низом виднелся белый топ, а из обуви Зеленская предпочла черные туфли-лодочки.

Кроме того, свой лук жена президента Украины дополнила аксессуарами в виде золотых сережек и легким дневным макияжем с акцентом на глаза.

Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Напомним:

стилистов Елены Зеленской часто критикуют за то, как они подбирают наряды для первой леди.

Например, на фотовыставку, организованную посольством Аргентины в Украине, женщина надела брючный костюм оверсайз карамельного оттенка и вызвала волну негатива в комментариях.

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